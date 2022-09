Chi è Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti? Età, padre, genitori, Instagram

Goffredo Cerza è lo storico fidanzato di Aurora Ramazzotti. I due, presto genitori, sono oggi più felici che mai.

Biografia

Goffredo Cerza ha 26 anni ed è originario della provincia di Roma. Come si può vedere dal profilo Instagram, è laureato in Ingegneria Elettrica, facoltà che ha frequentato a Londra e ora lavora come Marketing Manager. Per via della pandemia è tornato in Italia ed è oggi il fidanzato della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora.

La storia d’amore

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono conosciuti per via di un’amica in comune nel 2017. Il loro amore è cresciuto nel tempo fino a diventare così forte da costruire una vita insieme. Molto legato ai genitori di Aurora, Goffredo trascorre molto tempo in casa Ramazzotti, dove sia la madre che il padre di lei lo hanno accolto a braccia aperte sin da subito.

Vita privata

A differenza della fidanzata, Goffredo non proviene da una famiglia di artisti, per questo motivo non si sa molto della sua famiglia. Scopriamo però che la madre del ragazzo è impegnata nel settore medico: lavora in un Poliambulatorio romano e da sempre sostiene le scelte del figlio. Il padre è un ortopedico mentre la sorella Carolina è biologa nutrizionista e lo ha reso già zio.