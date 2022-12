Golda Rosheuvel, attrice britannica di fama internazionale, è stata premiata con l’Equality Award durante un prestigioso evento a New York il 1° maggio, in segno di riconoscimento per la sua difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. La cinquantaduenne ha aperto le porte della sua identità come lesbica e ha espresso la sua gratitudine per il premio condividendo con il pubblico le sue esperienze personali in cui ha sempre mantenuto la fedeltà a sé stessa.

La Rosheuvel è inoltre diventata nota al grande pubblico per aver interpretato la regina Charlotte nella serie Bridgerton, rappresentando una sovrana storica di colore e dando un contributo importante al dibattito sulla diversità. Si tratta quindi di un momento di grande successo per l’attrice, che ha saputo affermare la sua identità con coraggio e senso di responsabilità.

Golda Rosheuvel biografia

Golda Rosheuvel è un attrice inglese nata da padre della Guyana e madre inglese. È cresciuta con un fratello e si è trasferita in Inghilterra con la sua famiglia quando aveva cinque anni. La sua carriera artistica comprende una vasta gamma di produzioni teatrali e musicali, tra cui Porgy and Bess, Macbeth, Romeo and Juliet, e Jesus Christ Superstar.

Nel 2018, Golda Rosheuvel ha interpretato Otello in un’opera teatrale in cui interpretava una donna lesbica. Successivamente, nel 2019, è stata scelta per interpretare Queen Charlotte nella serie Netflix The Bridgerton Chronicles prodotto da Shonda Rhimes. La serie è andata in onda il 25 dicembre 2020 e ha ricevuto recensioni molto positive dalla critica.

Vita sentimentale

Rosheuvel e Shireen Mula sono una deliziosa coppia che sta insieme da più di dieci anni. Si sono incontrati durante una festa di un loro amico comune, e da allora non si sono più lasciati. Attualmente, la coppia vive a sud di Londra, dove passano le loro giornate godendo della reciproca compagnia e apprezzando la bellezza della vita insieme. Si divertono facendo attività come passeggiare nei parchi o visitare i luoghi di interesse della zona.