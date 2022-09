Chi è Harry, duca di Sussex, figlio di Carlo III? Figli, padre, moglie, militare

Chi è Harry, duca di Sussex?

Harry, duca di Sussex, il cui nome completo è Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, nasce a Londra il 15 settembre 1984 (38 anni). E’ il secondogenito di Carlo III del Regno Unito e di Diana Spencer, nonchè fratello di William, duca di Cambridge. Harry non solo è un nobile, ma è anche un militare britannico. E’ impegnato in prima linea anche in campo umanitario, proprio come lo era Lady D.

Carriera militare

Harry entra all’Accademia Militare reale di Sandhurst l’8 maggio del 2005 e completa il suo addestramento nel 2006. In accademia era chiamato semplicemente Ufficiale Cadetto, senza nessun titolo reale. Dopo esser stato promosso tenente e aver prestato servizio in Afghanistan come copilota di elicotteri dal 2012 al 2013, lascia il servizio attivo nel 2015 con il grado di maggiore e come Comandante di squadriglia della Royal Air Force.

Vita privata

Delle relazioni passate di Harry sappiamo che è stato impegnato dal 2005 al 2009 con Chelsy Davy, un’ereditiera originaria dello Zimbabwe, e dal 2012 al 2014 è stato legato sentimentalmente a Cressida Bonas, attrice inglese. Nessuna relazione però ha fatto discutere tanto come quella con la sua attuale moglie, Meghan Markle. Harry e Meghan hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e il 27 settembre 2017 viene annunciato il loro fidanzamento ufficiale. I due sono convolati a nozze il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, cinque mesi dopo la coppia annuncia di essere in attesa del primo figlio, Archie Harrison, che nascerà il 6 maggio 2019. Due anni dopo, il 4 giugno 2021, la coppia ha la sua secondogenita che si chiama Lilibet Diana.