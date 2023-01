Hunter Schafer è una giovane donna transgender che sta diventando sempre più famosa grazie alla sua interpretazione di Jules Vaughn nella serie televisiva HBO Euphoria. La sua storia è ricca di successi e di sfide. Fin da quando era bambina, Hunter ha mostrato una forte propensione per l’attivismo sociale, e anche ora, attraverso i suoi post su Instagram, si impegna per far conoscere la sua visione del mondo. Il suo nome è diventato uno dei più ricercati sul web, ed è diventato un punto di riferimento per molti giovani. Hunter continua a perseguire i suoi obiettivi e a promuovere l’importanza dell’uguaglianza e della parità, sia nella vita reale che sui social media.

Icona queer dei millenials

Hunter Schafer, una delle icone queer dei tempi moderni, è nata a Trenton, nello stato del New Jersey, il 31 dicembre 1998. L’attrice è diventata famosa soprattutto per la sua unicità e il suo stile artistico. Ma non solo, è anche nota per le sue campagne di attivismo in difesa dei diritti transgender, tanto da essere considerata come una delle voci più importanti nel mondo delle top model. Hunter è figlia di un pastore della Chiesa presbiteriana ed è diventata ancora più popolare dopo la storica vittoria di MJ Rodriguez ai Golden Globe.

L’attrice è la maggiore tra quattro fratelli: due sorelle e un fratello. Nel 2017 si è diplomata al North Carolina School of Visual Arts, dopo aver cambiato istituto più di una volta. L’ultimo anno di scuola è stato eccezionale per lei, raggiungendo la semifinale del programma di ricerca degli studenti presidenziali degli Stati Uniti. Si tratta di un’onorificenza accordata dal Dipartimento dell’Istruzione e dal Presidente degli Stati Uniti a studenti che hanno eccelso nelle diverse materie scolastiche. Infatti, la bellissima modella si è distinta in particolare nella pittura, una delle sue specialità.

La carriera di Hunter Schafer

Hunter è una modella di fama internazionale. Negli ultimi anni ha sfilato per alcuni tra i più grandi nomi della moda, come Prada, Dior, Miu Miu,Thierry Mugler, Maison Margiela, Coach, Marc Jacobs, Emilio Pucci, Versus Versace, e Ann Demeulemeester. Inoltre, Hunter ha partecipato a diversi eventi di moda in tutto il mondo e ha posato per numerose campagne pubblicitarie di famosi marchi di lusso.