Chi è il compagno di Ema Stokholma, tutto su Angelo Madonia: età, Ballando con le stelle

Il compagno di Ema Stokholma si chiama Angelo Madonia, i due hanno fatto coppia anche a Ballando con le stelle. Il pubblico si è innamorato di loro e la coppia ancora oggi sta insieme. Sono stati tra i concorrenti più amati della storia del programma anche perché il loro feeling era evidente fin dalle prime puntate del talent show. In comune hanno una passione per i Musei tanto che molto spesso sui social postano foto che li ritraggono insieme e che regalano loro tantissimi “Mi Piace”.

Ancora non stavano insieme o meglio non l’avevano detto che durante la trasmissione il pubblico aveva già capito che c’era feeling tra i due. Insieme vivono una storia d’amore fatta di grande fiducia e di grande rispetto. Chissà cosa dirà il futuro per loro, noi auguriamo a loro grandissimo affetto.

Angelo Madonia, chi è il fidanzato di Ema Stokholma?

Angelo Madonia, il fidanzato di Ema Stokholma, è nato a Palermo il 27 luglio del 1984 e oggi ha 39 anni. Di professione fa il ballerino e il coreografo, ma non sappiamo moltissimo della sua vita privata perché è rimasto lontano dai fari dello spettacolo. Ha avuto due figlie con la sua prima moglie che si chiamano Alessandra E Matilda.

La sua carriera è iniziata al Teatro Massimo di Palermo a Palermo poi sono arrivate le gare mondiali per raggiungere livelli di eccellenza internazionale. Tra i tanti paesi dove si è esibito ci sono Cina, Inghilterra e Russia. La notorietà l’ha raggiunta proprio per Ballando con le Stelle dove ha partecipato per la prima volta nel 2006. Nel corso del tempo si è esibito con grandi artiste come Rosanna Banfi, Sandra Milo e Claudia Gerini. Non sappiamo molto altro da loro che ha raggiunto risultati straordinari dal punto di vista professionale e non solo. Con Ema è scoccato l’amore.