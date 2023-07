Chi è il compagno di Giorgia Meloni, tutto su Andrea Giambruno: età, lavoro e figli

Andrea Giambruno è il compagno del Premier italiano Giorgia Meloni. Nato nel 1981 ha quattro anni in meno della leader di Fratelli d’Italia che è invece del 1977 ed è nato a Milano rispetto a Giorgia che invece è nata a Roma. L’uomo è noto per essere un giornalista affermato e autore di numerosi programmi. Non sappiamo però moltissimo sulla coppia che ha deciso, per ovvi motivi, di rimanere lontana dagli schermi con la loro vita privata. Infatti sono due persone molto riservate, abituate a tenersi alla larga dagli schermi televisivi se non per fini puramente professionali.

Per questo sappiamo davvero poco della loro storia d’amore. Sappiamo che la coppia nel 2016 ha dato alla luce Ginevra, l’unica figlia dei due. Di sicuro il loro percorso insieme è fatto di grande affetto e ha permesso di raggiungere dei risultati sotto ogni punto di vista molto importante. Sicuramente i due sono riusciti a tenere il loro profilo professionale lontano dal mondo dello spettacolo, cosa che non interessa né a uno né all’altro per il ruolo molto importante dal punto di vista istituzionale. Ma ora andiamo a conoscere meglio Giambruno.

Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni

Il compagno di Giorgia Meloni si chiama Andrea Giambruno e ha 41 anni. Tra le tante cose è conosciuto per essere uno dei grandi protagonisti di TgCom24. Prima di iniziare a lavorare si è diplomato al liceo scientifico di Monza per poi laurearsi all’Università cattolica di Milano in Filosofia. La coppia si è incontrata in un programma dove lavorava l’uomo. Curioso è stato l’episodio in cui i due si sono conosciuti. Prima della trasmissione la Premier chiese qualcosa da mangiare e le diedero una banana, che non finita fu lasciata a Giambruno scambiato per un assistente. Quel momento portò al colpo di fulmine e da quel momento Andrea iniziò a corteggiare la donna fino all’inizio di quella che è una splendida relazione che va avanti ancora oggi.

L’uomo ha vissuto tanti anni a Milano e anche a Monza, ma oggi si è trasferito a Roma per stare vicino a Giorgia e a sua figlia. Formano una famiglia molto felice e che ha deciso di proteggere la privacy della bambina che oggi ha compiuto sette anni e che non è mai messa in luce sotto i fari dei media come invece accade molto spesso ai figli delle star. In fondo i due sono due persone semplici che hanno raggiunto per merito grandi risultati e che hanno voglia di mostrarsi solo professionalmente parlando e non mettendo in evidenza tutto il resto.

Le parole di Giorgia

Giorgia Meloni ha avuto parole importanti per il compagno Andrea Giambruno al momento dell’elezione a Premier, specificando: “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea e mia figlia, mia sorella e mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”. In una trasmissione di Pif, Il testimone, la Premier ha specificato: “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo su temi etici, sui gay, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Su alcune cose non la pensiamo nella stessa maniera”.