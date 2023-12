Chi è il dottore di Affari Tuoi: tutto su Pasquale Romano

Ti sei mai chiesto chi è il dottore di Affari Tuoi? Anche lui ha un nome e un cognome! Scopriamo tutto su questo personaggio misterioso.

Chi è il dottore di Affari Tuoi

Si chiama Pasquale Romano, il “dottore” che tira i pacchi ad Amadeus ad Affari Tuoi, celebre programma che da anni tiene compagnia a tutti gli italiani durante l’ora di cena. Per quanto riguarda la sua carriera, Pasquale è un professore laureato in filosofia, che ha sempre lavorato come autore nei programmi Rai.

Tra gli show in cui ha lavorato ne spuntano alcuni famosissimi, con Paolo Bonolis, Max Giusti, Flavio Insinna e Antonella Clerici. Per un certo periodo di tempo era stato sostituito dalla figura di Max Novaresi, ma quando a condurre Affari Tuoi è stato Carlo Conti, lui non si è più staccato dal programma.

Pasquale Romano, l’intervista al dottore di Affari Tuoi

La sua presenza è sempre avvolta nel mistero, forse per aumentare la curiosità dei telespettatori, Amadeus lo evoca sempre come se fosse un identità un po’ misteriosa, con musiche suggestive per tenere altissimo l’interesse dei telespettatori. Ed è stata proprio un’idea di Pasquale Romano, questa di creare un alone di mistero: “Il mio scopo“, ha raccontato in un’intervista, “è quello di far immaginare al pubblico le persone che ha davanti“. Ai microfoni di Dipiù ha anche svelato il perchè della sua “cattiveria”:

“A volte vengono persone che dicono di avere bisogno dei soldi per comprare la casa o per realizzare i loro sogni, mi dispiace essere loro nemico, ma non posso farmi intenerire. Però non è vero che sono sempre perfido: quando vedo un concorrente coraggioso e intraprendente, cerco comunque di premiarlo con un’offerta vantaggiosa”.

