Chi è il fidanzato di Giulia Valentina, Filippo Bonini? Milano, Instagram, Linkedin, Editon.

Filippo Bonini è un uomo che ha sempre vissuto lontano dai riflettori laici, per cui non ci sono molte notizie su di lui.

Chi è Filippo Bonini

Due anni fa, nel 2020, frequentava Giulia Valentina, influencer e imprenditrice. La donna non ha mai condiviso foto di sé con l’uomo in questione sulle sue piattaforme social e, anzi, la prova indiretta è arrivata da diverse storie postate da amici intimi della donna. Infatti, in occasione del compleanno 2019 di Giulia, i suoi amici più stretti, tra cui Paola Turani e Paolo Stella, hanno organizzato un viaggio tra il Lazio e la Toscana per trascorrere del tempo insieme. Il viaggio è stato documentato, come di consueto, da diverse foto postate su IG dai vari membri del gruppo; in alcune delle storie postate da Stella, si vede un uomo misterioso al fianco dell’influencer.

Infatti, le prime prove di una relazione tra Filippo Bonini e Giulia Valentina risalgono al 5 luglio 2019, durante il matrimonio di Paola Turani. Paola Stella ha sempre pubblicato post su Instagram con tutta la compagnia, e lì era presente anche l’uomo misterioso.

Ora, non è chiaro quale sia la loro relazione. Quel che è certo è che le stesse parole di Giulia nella diretta con Enzo Miccio in quarantena hanno fatto luce sulla questione, infatti ha dichiarato che la sua relazione con Filippo stava attraversando un periodo incolore e che si trattava di una rottura in corso.

Lavoro e carriera

Come già detto, si sa poco di lui. Il suo profilo ufficiale su linkedIn è l’unico modo per conoscere la sua vita privata. Da esso si evince che Filippo ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica presso l’Università di Pavia e lavora tuttora per Edison S.p.a., una società italiana di approvvigionamento, produzione e distribuzione di energia elettrica.

Giulia Valentina, Biografia e carriera

Nasce a Torino il 15 ottobre 1990 da genitori di origine siciliana che si trasferiscono nel capoluogo piemontese prima della sua nascita. Dopo essersi diplomata a Parigi, dove ha scelto di vivere la cultura francese e di imparare la lingua, è tornata in Italia. A Milano si è laureata in economia all’Università Cattolica nel 2015. Prima della sua ascesa sui social media, Giulia Valentina frequentava il rapper italiano Fedez e la relazione è durata ben tre anni, dal 2013 al 2016.

A fine novembre 2020, la nuova fidanzata del cantante e il suo ex amante hanno fatto scalpore quando l’episodio è stato postato su Instagram. L’attuale compagna dell’artista, Chiara Ferrani, ha postato un video che affronta temi legati alle donne e alle difficoltà di essere assertivi nella società moderna. Il post ha risuonato con Julia, che ha sorriso e l’ha ringraziata. La questione ha scatenato un polverone mediatico, ma a Fedes non è dispiaciuto affatto:

Ieri mia moglie ha pubblicato un video in cui affrontava una questione importante che, se approfondite, troverete interessante. Oggi, su un sito di news, ‘l’ex di Fedez’ (che tra l’altro ha un nome) ha apprezzato il post di Chiara Ferragni. È deludente vedere articoli come questo, in cui si dice che è stata lei a spingere la Ferragni a fare il suo lavoro. Ma è davvero questo tutto ciò che il giornalismo online può offrire oggi? Io penso di no”.