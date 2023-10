Chi è il generale Roberto Vannacci: Il mondo al contrario, libro, polemica

Si parla molto del generale Roberto Vannacci in questo periodo anche per l’uscita nell’agosto scorso del suo libro Il mondo al contrario. L’attenzione mediatica ha ruotato attorno alcune frasi e alcuni concetti espressi sul testo con tantissime polemiche. Nella settimana tra il 14 e il 20 agosto il libro è stato al primo posto dei libri più venduti nel nostro paese. Cosa che ha lanciato gli hater a parlare in maniera molto concitata di quanto accaduto.

Vannacci è nato a La Spezia il 20 ottobre del 1968 ed è stato comandante della Task Force 45 durante quella che è stata la Guerra in Afghanistan. In passato ha ricoperto altri ruoli importanti come quello di comandante del 9° Reggimento d’assalto paracudisti Col Moschi e della brigata paracadusti Folgore. Inoltre ha guidato nella guerra civile in Iraq il contingente italiano. Un uomo che ha scatenato tantissime polemiche e alzato un polverone non di poco conto.

Chi è Roberto Vannacci?

Da giovane Roberto Vannacci ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di applicazione di Torino. Non tutti sanno ma ha tre lauree magistrali. la prima l’ha conseguita all’Università degli Studi di Torino in scienze strategiche, poi all’Università di Trieste invece in Scienze internazionali e diplomatiche e all’Università di Bucarest invece in Scienze Militari. Ha conseguito un Master di II livello in Scienze strategiche e uno sempre di II livello in Studi internazionali strategico militari.

Il libro autoprodotto ha dei contenuti che alcune testate giornalistiche hanno considerato omofobi e sessisti. Invece il generale Mario Arpino ha applaudito il libro da capo di Stato Maggiore della Difesa. Il Ministro della Difesa Guido Corsetto, invece, ha preso le distanze definendo quanto detto nel libro “farneticazioni personali che screditano l’Esercito, la Difesa e la Costituzione”. Sarà interessante vedere se continuerà a scrivere e se ci saranno ulteriori polemiche.