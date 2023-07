Chi è il marito di Nunzia De Girolamo? Tutto su Francesco Boccia: età, lavoro, figli

Francesco Boccia è il marito di Nunzia De Girolamo. La coppia si è sposata il 23 dicembre del 2011 in Municipio e l’uomo è anche un collega visto che è deputato del Partito Democratico ed è stato ministro per gli affari regionali e le autonomie durante il secondo mandato di Giuseppe Conte. Non sono mancate le polemiche su questa coppia visto che i due sono legati a partiti politici opposti.

Nel 2012 è nata loro figlia che hanno deciso di chiamare Gea. La coppia avrebbe voluto anche un altro figlio come raccontato a Oggi dalla De Girolamo: “Io e Francesco avremmo fatto anche un altro bambino, era una cosa nei nostri piani. Invece abbiamo rischiato di lasciarci. Negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene paura e rabbia, ma all’inizio, quando ho saputo di essere indagata e alla fine, poco prima dell’assoluzione, abbiamo avuto delle pesanti liti”.

Chi è Francesco Boccia?

Francesco Boccia è nato a Bisceglie il 18 marzo del 1968 ed è un politico proprio come la moglie Nunzia De Girolamo. Da giovane si è laureato in Scienze Politiche, anno accademico 1990/91, con indirizzo in economia internazionale, all’Università di Bari. Nel 1994 invece ha ottenuto un MBA all’Università commerciale Bocconi di Milano. Prima di sposare Nunzia ha avuto una storia molto lunga con una donna di nome Benedetta Rizzo, con la quale ha avuto due figli cioè Edoardo e Ludovica.

Dal luglio del 2004 all’ottobre del 2006 è stato Assessore all’economia al Comune di Bari. Nel 2005 ricoprendo questo ruolo ha lanciato il salario d’inserimento finanziato lanciando un accordo importantissimo tra il comune e le imprese del barese. Al Governo ci arriva nel 2006 quando per due anni è capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali nel Prodi bis. Sempre in quel periodo è anche commissario liquidatore del Comune di Taranto. Nel Governo dal 1999 al 2001 è stato anche tra i consiglieri del Ministro dell’Industria Enrico Letta.

Non solo politica

Non si parla solo di politica per il marito di Nunzia De Girolamo, questi infatti è un esperto accademico. Dal 1994 al 1998 è stato tra i ricercatori dell’European Institute, Economic and Social Cohesion Laboratory a Londra per la Scuola di Economia. Inoltre nell’Università dell’Illinois di Chicago è stato visiting professor. Dal 1998 al 2005 è stato direttore del CERST cioè il Centro di ricerca per lo sviluppo del territorio dell’Università Carlo Cattaneo che si trova a Castellanza. Sempre qui è stato professore associato di Economia Aziendale dal 2002 al 2016.

Si tratta di un uomo di grande personalità e intelligenza, abile interlocutore e persona forbita nel corso della sua carriera ha saputo differenziare dimostrandosi sempre all’altezza delle varie aspettative che si sono fatte su di lui. Della storia con Nunzia De Girolamo non sappiamo moltissimo visto che entrambi sono molto riservati anche se come detto ci sono stati anche dei momenti molto complicati sotto diversi punti di vista.

Di recente Nunzia ha parlato a Di Più Tv specificando anche qualcosa della loro vita personale: “Francesco non è abituato a stare tanto tempo da solo con nostra figlia. Sono una mamma davvero super attenta, lui la lascia libera senza preoccupazioni. Non nascondo che per questo sono un po’ in ansia”.