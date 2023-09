Chi è il marito di Anne Hathaway, tutto su Adam Shulman: età, lavoro, figli

Adam Shulman è il marito di Anne Hathaway e si sono incontrati nel 2008 a Palm Springs Film Festival. Hanno così iniziato a frequentarsi e nel 2011 si sono fidanzati ufficialmente, sposandosi il 29 settembre del 2012 a Big Sur in California. La sua cerimonia interreligiosa è stata compenetrata dalle loro religioni ebraica e cristiana. Inoltre hanno avuto due figli e cioè Jonathan Rosebanks e Jack nati rispettivamente nel marzo del 2016 e nel dicembre del 2019. La coppia ha sicuramente vissuto una storia d’amore piena di emozioni e ancora oggi è legatissima.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

D’altronde come non capire Adam innamorato di una donna bellissima e con un fisico scolpito. Inoltre si tratta sicuramente di una grande attrice che nel corso del tempo è riuscita a raggiungere dei livelli ragguardevoli facendo capire le sue qualità e riuscendo a impressionare il mondo del pubblico. Siamo dunque consapevoli che è un’attrice di assoluto livello e che ci regalerà ancora tante emozioni come molte ne ha regalate ad Adam.

Chi è Adam Shulman?

Adam Shulman non è solo il marito di Anne Hathaway, ma ha anche una buona carriera come attore. Nato a New York il 2 aprile del 1981 si è laureato nel 2003 in teatro alla Brown University. La sua carriera è iniziata nel 2005 quando ha recitato nella serie tv American Dreams per sette episodi. Al cinema ha raggiunto il successo nel 2007 con Hazzard I Duke alla riscossa di Robert Berlinger che portava in sala una nota serie tv anni ottanta e lui interpretava il ruolo del vice sceriffo Enos Strate.

Nel 2006 ha recitato in The West Wing in un solo episodio. Sicuramente non è famoso come la moglie, ma anche lui ha avuto le sue soddisfazioni dal punto di vista professionale e avrà ancora qualcosa di importante da raccontare in una carriera che per lui avrà molti film ancora da girare.