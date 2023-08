Chi è il marito di Antonia Klugmann, tutto su Romano De Feo: lavoro, età, figli

Romano De Feo è il marito della nota chef Antonia Klugmann. L’uomo è un famosissimo sommellier e i due hanno auto una storia d’amore intensa e piena di emozioni. La coppia però non ha figli, non sappiamo il perché anche per privacy. I due infatti non hanno mai voluto parlare della loro storia d’amore e sappiamo davvero pochissimo, hanno sempre diviso la vita professionale da quella personale. Sicuramente la coppia in comune ha il grande amore per la ristorazione anche se vengono da un contesto differente l’uno dall’altro.

I due sono insieme da vent’anni. Si sono conosciuti quando Antonia era all’inizio del suo percorso professionale e hanno subito legato. A Vanity Fair la cuoca aveva svelato in tempi recenti: “Lavoriamo fianco a fianco da anni. Siamo uno l’opposto dell’altro. Io aggressiva, mentre lui è pacato. Ha un pregio, non mi annoia mai. Quando mi arrabbio gli urlo: “Ti uccidoooo!”. Quando ci siamo messi insieme gli ho detto che se si sarebbe messo tra me e il lavoro avrei scelto sempre il lavoro”.

Romano De Feo, marito Antonia Klugmann

Non sappiamo molto sulla vita personale del marito di Antonia Klugmann, Romano De Feo, perché sebbene sia un noto sommellier non si è fatto conoscere bene dal pubblico. Sicuramente si tratta di un professionista serio e molto preparato, in grado di raggiungere dei risultati anche straordinari. Nel corso del tempo entrambi hanno affinato anche una collaborazione professionale anche se ci tengono molto alla loro privacy e dunque non sappiamo molto.

Antonia si è dimostrata donna allegra e molto simpatica, dolce e comprensiva con i concorrenti di Masterchef Italia dove è stata giudice per una stagione. Il pubblico si è innamorato di lei e la segue con grande attenzione anche sui social network sperando di scoprire qualcosa di più anche su suo marito.