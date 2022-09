Chi è il marito di Elettra Lamborghini? Origini, altezza, che lavoro fa

Elettra Lamborghini è ormai un personaggio televisivo e una cantante nota a più, e proprio per questo non è affatto passato inosservato il matrimonio celebrato nel 2020 con il compagno Afrojack. Quest’ultimo è lo pseudonimo di Nick van de Wall, produttore discografico, disc jockey e remixer olandese ma originario del Suriname, nonché marito di Elettra Lamborghini. I due insieme dal 2019, si sono appunto sposati l’anno successivo in una meravigliosa villa a Ossuccio.

Afrojack lavoro e vita privata

Afrojack, classe 1987, è nato da madre olandese e padre surinamese, per questo presenta origini così particolari. Nelle foto accanto a Elettra spicca in particolar modo la sua altezza di ben 2,08 metri, la quale non risulta assolutamente essere un ostacolo all’amore tra i due. Nick, ha iniziato ad amare il mondo della musica fin da piccolo, imparando a suonare il pianoforte a soli 5 anni.

Crescendo ha sviluppato questa passione ascoltando diversi generi musicali fino a fare della musica un vero e proprio lavoro. L’anno della svolta è stato il 2007, con la fondazione dell’etichetta discografica Wall Recordings. I lavori successivi sono stati molteplici e tutti di successo, fino a diventare uno dei 100 migliori DJ di DJ Mag. Ma il marito di Elettra Lamborghini è anche CEO di LDH Europe, e il suo singolo del 2019 intitolato We Got That Cool è una hit conosciuta in tutto il mondo.