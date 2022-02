Chi è il marito di Katia Follesa? Età, matrimonio, figlia malattia

Il marito dell’attrice comica Katia Follesa è Angelo Pisani che condivide la stessa passione per la comicità e il lavoro televisivo della sua compagna. Vediamo quindi le tappe fondamentali della sua carriera.

La biografia di Angelo Pisani

Pisani nasce nel 1974 a Milano e, dopo aver frequentato ragioneria, ha proseguito con lo studio delle lingue straniere. Nel 2020 ha ottenuto anche il diploma di formatore pedagogico per il settore teatrale dal Centro Teatro Attivo (CTA) che è una scuola d’arte drammatica di Milano. La comicità ha avuto un ruolo determinante fin dagli esordi della sua carriera e il duo con Marco Silvestri, denominato “Pali e Dispali”, lo ha reso popolarissimo su Zelig tra il 1998 e il 2008. In televisione ha lavorato nella trasmissione “Sputnik” su Italia 1 e in “Scorie” su Rai 3, prima di tornare a Zelig tra il 2010 e il 2012. Pisani ha lavorato anche sul canale televisivo Comedy Central e ha avuto grande successo in teatro con la rappresentazione “Finché I-phone non ci separi”. Il sodalizio artistico e privato con Katia Follesa gli ha regalato anche notorietà letteraria grazie al libro “Diciamoci tutto, al massimo ci lasciamo” e alla sitcom “Social Family” che è stata trasmessa prima su Real Time e poi su Discovery Plus. In sostanza, Pisani e Follesa formano una coppia di successo sul piccolo schermo perché entrambi hanno una lunga esperienza nella comicità da cabaret che è diventata popolarissima su Canale 5 proprio grazie a Zelig.

Il sodalizio scenico e familiare con Katia Follesa

Angelo Pisani e Katia Follesa si sono conosciuti nel 1999 ma hanno deciso di fidanzarsi solo nel 2006, dato che Pisani era molto assorbito dalla carriera e non voleva avere un legame stabile. Tuttavia, il sentimento di Angelo nei confronti di Katia si è gradualmente rafforzato, grazie anche all’interesse in comune per il lavoro, e il legame tra i due ha contribuito alla notorietà di entrambi. L’attrice comica conduce inoltre trasmissioni di successo come Lol su prime Video e Cake star, la sfida tra pasticcieri che va in onda su Real Time. Nel 2010 l’unione della coppia è stata allietata dalla nascita della figlia Agata che intende seguire le orme professionali dei genitori. Non a caso, la piccola ha già esordito sullo schermo televisivo proprio in “Social Family” nel 2021. In realtà, Angelo e Katia non sono ancora sposati, nonostante lui abbia già formalizzato la richiesta da tempo, ma il progetto di celebrare il matrimonio nel 2020 è saltato a causa della pandemia. Il ritorno alla normalità potrebbe indurre presto la coppia a compiere il grande passo. Le gioie familiari e professionali si sono alternate a periodi difficili: tra il 2015 e il 2017 la coppia ha affrontato un periodo di crisi che ha poi superato, mentre la salute di Katia ha avuto alti e bassi a causa di una malattia cardiaca. Di conseguenza, è stato necessario qualche ricovero ospedaliero per tenere il disturbo sotto controllo. In ogni caso, una buona dieta e cure adeguate hanno permesso alla Follesa di rimettersi in pista, grazie anche al sostegno del compagno. La coppia è quindi pronta per condividere nuovi progetti e gli spettatori attendono altre gag del duo comico che si sta ormai trasformando in trio con l’arrivo della figlia d’arte Agata.