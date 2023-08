Chi è il marito di Manuela Arcuri, tutto su Giovanni Di Gianfrancesco: figlio, età, lavoro

Il marito di Manuela Arcuri si chiama Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia è fidanzata dal 2010 e i due hanno avuto anche un figlio nato l’8 maggio del 2014 che hanno chiamato Mattia. Il 23 luglio hanno reso noto il matrimonio che hanno effettuato sul Lago di Bracciano presso il Castello Orsini Odescalchi in una splendida cornice che ha creato emozione a un pubblico innamorato della showgirl e attrice.

Del matrimonio ha parlato Manuela a Verissimo, specificando: “Dopo undici anni ce l’abbiamo fatta e ce l’abbiamo fatta con nostro figlio presente al matrimonio. Ci lasciamo i nostri spazi dopo tanti anni insieme, ognuno vive la propria vita, ha i propri amici, condividiamo tutto ma lui spesso va a cena con i suoi amici e io anche. In questo non ci siamo mai intralcianti. Ci fidiamo e ci regaliamo sempre libertà. Il nostro sogno è quello di continuare così”.

Giovanni Di Gianfrancesco, marito Manuela Arcuri: chi è? Lavoro e anni

Il marito di Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco, è un imprenditore di 44 anni. Non è un uomo del mondo dello spettacolo quindi sappiamo pochissimo su di lui, visto che non rilascia interviste e ha un profilo Instagram ma risulta privato e non si può guardare se non viene accettata l’amicizia. Di Gianfrancesco è nato nel 1978 a Monterotondo e ha dunque un anno in meno della splendida moglie.

A Monterotondo abita ancora oggi la famiglia di Giovanni. Precisamente questi lavora come imprenditore nel campo dell’edilizia che gli permette di fare buoni guadagni. L’incontro con Manuela è avvenuto attraverso amici comuni nel 2010. Pare che i due si siano sposati già in precedenza al matrimonio di cui abbiamo parlato da soli, in gran segreto a Las Vegas. Sicuramente si tratta di una coppia molto amata dal pubblico e che ha permesso di raggiungere risultati straordinari dal punto di vista della famiglia.