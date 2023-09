Chi è il marito di Manuela Moreno, tutto su Giacomo Maiolini: età, lavoro e figli

Giacomo Maiolini è diventato il marito di Manuela Moreno con la donna che ha deciso di sposarsi per la prima volta a 56 anni. In precedenza la giornalista aveva avuto una relazione con il dirigente sportivo Adriano Gallini all’epoca al Milan e oggi al Monza. L’uomo è un manager di cui si sanno davvero poche cose in quanto non appartiene al mondo dello spettacolo ed è sempre rimasto ai margini di quella che poteva considerarsi un’esposizione mediatica.

Sappiamo che lavora nel mondo della discografia e ha sessant’anni, nel 2021 la giornalista disse di lui che non viveva a Roma e che si vedevano soprattutto durante il corso dei weekend. Non sappiamo oggi se si sia trasferito, ricordando che anche la nota giornalista della Rai è sempre rimasta molto distaccata nel far filtrare notizie sulla sua vita personale, dividendo la professione dalle storie d’amore.

Chi è Manuela Moreno?

Andiamo ora a parlare un po’ più approfonditamente di Manuela Moreno che tornerà protagonista oggi, 5 settembre 2023, su Rai 3 con la trasmissione Filorosso 2023 per raccontare l’estate del nostro paese. Nata a Roma l’11 luglio del 1966 ha iniziato a lavorare presentandosi come protagonista in diverse tv locali. Nel 1992 arriva la prima chiamata della Rai che da quel momento diventerà casa sua, dove dimostrerà professionalità e grande talento.

In passato ha fatto parte della redazione del TG1 curando diverse rubriche come Italia sera e Prima.- La cronaca Prima di tutto. Nel 2002 poi è passata al TG2 lavorando inizialmente alla redazione di cultura e spettacolo e poi soffermandosi sugli esteri dove è diventata vice-caporedattrice. In passato ha condotto rubriche come Costume e società, TG2 Salute e TG2 Puntoit. Sono numerosi gli eventi che ha curato da inviata, dimostrandosi sempre attenta alla notizia e personaggio estremamente affidabile oltre che preparata e molto intelligente.