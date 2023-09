Chi è il marito di Martina Colombari, tutto su Billy Costacurta: Milan, età, lavoro

Il marito di Martina Colombari è Billy Costacurta. Dopo un fidanzamento durato dal 1991 al 1995 con Alberto Tomba, noto sciatore, la donna si è legata a quello che all’epoca era un famoso calciatore del Milan. I due si sono sposati il 16 giugno del 2004 e hanno avuto un figlio che hanno deciso di chiamare Achille.

Di recente Martina ha svelato che con il marito e il figlio stanno seguendo un percorso familiare con uno psicoterapeuta, dovuto al grande affetto e rispetto che ha della sua famiglia. La coppia infatti vuole continuare a stare bene e anche dopo più di vent’anni d’amore la fiamma è ancora accesa e riesce a tenere vivo il loro affetto.

Chi è Billy Costacurta, il marito di Martina Colombari?

Billy Costacurta non è noto per essere il marito di Martina Colombari, ma più per quanto ha fatto in campo nel corso della sua carriera da calciatore. Alessandro, questo il suo nome di battesimo, è nato a Jerago con Orago il 24 aprile del 1966. Cresciuto nll’ASSO Solbiate Arno quando aveva appena 13 anni viene acquistato dal Milan che lo fa crescere nella sua primavera per poi girarlo in prestito, per farlo esordire tra i professionisti, al Monza dove nella stagione 1986/87 gioca 30 partite in Serie C1.

L’anno dopo fa ritorno al Milan per non andarsene più collezionando in tutte le competizioni 663 presenze e segnando 3 gol. L’inizio non è dei più facili tanto che per arrivare in Nazionale deve aspettare il 1991 con la maglia degli azzurri collezionerà 59 presenze e 2 reti dopo anni importanti con l’Under 21. Dopo il ritiro per un anno è stato collaboratore tecnico del Milan per poi diventare allenatore per una stagione del Mantova. Dopo ha deciso di non continuare quella carriera dedicandosi ad altro, soprattutto al ruolo di opinionista su Sky Sport che gli riesce molto bene.