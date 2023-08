Chi è il marito di Nada, tutto su Gerry Manzoli: oggi, età, figlia

Gerry Manzoli è il marito di Nada dal 1973, i due condividono una storia d’amore che dunque dura da oltre cinquant’anni e vivono a Manciano. La coppia inoltre ha avuto insieme una figlia che si chiama Carlotta di cui non sappiamo molto nemmeno la data di nascita. Sappiamo che ha una laurea in Lettere e Filosofia presa alla Sapienza di Roma con 110 e lode nel luglio del 2001 e dovrebbe dunque avere una cinquantina d’anni. Inoltre si era presa il diploma al liceo Tito Lucrezio Caro con 47 su 60.

Ma torniamo un attimo su Gerry e su Nada, la coppia ha affrontato diversi momenti complicati di fronte ai quali tutti passano nella loro vita. Ma sicuramente è stato un uomo in grado di dare alla sua donna solidità, tranquillità e tante cose belle nella vita oltre ovviamente al dono più grande e cioè una figlia. Andiamo a scoprire qualcosa di più su di lui.

Gerry Manzoli, chi è il marito di Nada?

Gerry Manzoli è nato il 28 agosto del 1941 a Milano ed è un bassista molto noto, in passato ha fatto infatti parte del gruppo cult dei Camaleonti. Di lui la moglie Nada ha svelato: “Io e mio marito siamo stati fortunati. Lui è una persona dolce, tranquilla, la parte d’equilibrio della nostra famiglia. Quello che mi stimola togliendomi dalla mia pigrizia innata e il nostro è un rapporto d’amore fatto di grande rispetto. Gerry si è dedicato a me completamente. Sono pigra, se non ci fosse lui a spingermi avrei sicuramente fatto molto di meno”.

Inoltre abbiamo visto Gerry anche nel cast del film tv dedicato alla cantante, La bambina che non voleva cantare. Tra i Camaleonti era noto come il bello e anche per questo è entrato nella storia. Quando ha sposato Nada era sulla cresta dell’onda e aveva raggiunto dei successi straordinari.