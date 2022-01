Chi è il marito di Silvia Tortora, Philippe Leroy: figli, prima moglie, carriera

Philippe Leroy è un attore francese di 88 anni. Philippe Leroy è nato il 15 ottobre 1930 ed è morto il 19 agosto 2019, quando aveva 88 anni, a Parigi.

Philippe Leroy, nome completo Philippe Leroy-Beaulieu è un attore francese che ha recitato in oltre 150 film dal 1960.

Leroy ha vissuto principalmente in Italia dal 1960 e ha lavorato a lungo nel cinema italiano, così come nel suo paese natale.

Sua figlia è l’attrice Philippine Leroy-Beaulieu. La seconda moglie è stata Silvia Tortora, figlia del giornalista e conduttore Enzo Tortora, venuta a mancare nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2021, in un clinica a Roma, dove era ricoverata per una malattia.

Si è sposato con Silvia Tortora sabato 1 settembre 1990. Philippe Leroy aveva 59 anni e Silvia Tortora ne aveva 27.

Philippe Leroy Carriera

Il suo primo lungometraggio è stato La Femme Nikita (1991, nel ruolo di Grossman). Aveva 60 anni quando ha recitato in questo film. Dal 1991, è apparso in 103 lungometraggi. L’ultimo è Who Will Save The Roses? (2017)

Mentre il suo primo programma televisivo è stato La vita di Leonardo da Vinci (1971).

A partire dagli anni ’60, l’attore francese Philippe Leroy (a volte accreditato come Philippe Leroy-Beaulieu) è stato uno dei più attivi attori europei per decenni, con innumerevoli ruoli di supporto in lungometraggi che rappresentano tutti i generi. Alto, distinto ed elegante, Leroy ha mostrato un livello di facilità in tutto, dai drammi seri alle farse, all’horror a sangue pieno.

Nato in Francia nel 1930, Leroy ha debuttato sullo schermo in Le Trou (1960) di Jacques Becker, poi ha iniziato a girare in media da cinque a sei film all’anno per i successivi 40 anni, sotto l’egida di registi noti e di basso profilo, ma più frequentemente nel suo continente natale.

Progetti memorabili includono l’avventura in costume di Nicholas Ray 55 giorni a Pechino (1963), lo psicodramma di Liliana Cavani The Night Porter (1974), il thriller d’azione di Luc Besson La Femme Nikita (1990) e il romanzo d’epoca di Richard Attenborough In Love and War (1996).

Nel 2007, Leroy ha collaborato con il goremeister Dario Argento per il raccapricciante horror soprannaturale del famigerato regista Mother of Tears.

Riconoscimenti

Insignito del Cavaliere della Legion d’Onore, della Croce al Valor Militare, della Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures.