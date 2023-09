Chi è il marito di Valerio Scanu, tutto su Luigi Calcara: età, lavoro, matrimonio

Oggi, giovedì 7 settembre 2023, Valerio Scanu si è sposato col suo compagno Luigi Calcara. L’unione civile si è celebrata in Campidoglio. L’artista indossava un abito bianco, con velo lungo e punte sulla giacca, davvero molto particolare ed elegante. Il suo compagno invece aveva un vestito blu scuro con un gillet e una camicia crema e una cravatta in tinta con l’abito. Sui social network sono arrivate tantissime felicitazioni da parte di un pubblico che ancora prova grande affetto per un artista uscito un po’ dal giro.

Sorpresona è stata quella che si è vissuta prima delle nozze con Luigi che ha deciso di cantare una serenata, precisamente il brano “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano nel giardino della casa dove abitano da tempo, che si trova a Zagarolo a Roma. Con lui c’erano parenti e amici più stretti. La coppia si era conosciuta tre anni fa su Instagram con Luigi che fece la prima mossa scrivendo un messaggio al ragazzo.

Chi è Luigi Calcara il marito di Valerio Scanu?

Ancor prima del matrimonio Valerio Scanu parlava così del suo futuro marito Luigi Calcara: “È una persona molto semplice. Tra di noi è stato un colpo di fulmine vero e proprio“. Luigi a 32 anni ed è un docente di materie scientifiche. Oggi insegna ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all’Università La Sapienza di Roma.

È un uomo mite che non ama stare sotto i riflettori e nonostante questa storia d’amore con un personaggio noto si sa davvero molto poco di lui. Sicuramente c’è grande curiosità di scoprire qualcosa di più di lui, ma non sappiamo moltissimo di quanto succede nella sua vita privata, visto che appunto, come già specificato, è un ragazzo davvero molto riservato. L’amore per Valerio Scanu però è evidente a tutti, basta guardare una foto sui social per capirlo.