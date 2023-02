Chi è il misterioso fratello di Mara Sattei? La risposta che non immagineresti mai

Per la sua prima apparizione al Festival di Sanremo, Mara Sattei ha scelto di esibirsi con “Duemilaminuti“, una canzone scritta da Damiano dei Måneskin e prodotta dal fratello.

Ma chi è il misterioso fratello di Mara Sattei? Leggi per scoprirlo!

Mara Sattei carriera

Fino all’estate precedente, il nome di Mara Sattei era conosciuto soprattutto nelle cerchie musicali meno mainstream. Tuttavia, grazie alla sua performance sul brano “La dolce vita” con Fedez e Tananai, la sua popolarità è aumentata in maniera esponenziale. Ma chi è la cantante dietro quella voce unica e distintiva che ha reso questa canzone un successo dell’estate 2022?

Il nome “Mara Sattei” è uno pseudonimo, poiché all’anagrafe la cantante è conosciuta come Sara Mattei. Sì, proprio Mattei come Davide Mattei. Vi suona familiare il nome d’arte “Thasup” o “Tha Supreme“?

Si tratta proprio di lui, il rapper di successo il cui album è stato per alcune settimane uno dei più ascoltati a livello globale su diverse piattaforme di streaming. È anche uno dei produttori del brano “Duemilaminuti“, con cui Mara Sattei fa il suo debutto al Festival di Sanremo 2023.

Mara Sattei ha quasi due milioni di ascoltatori al mese su Spotify e alcune canzoni di successo. È protagonista di collaborazioni di grande importanza, come ad esempio “Tuttecose” di Gazzelle che sta accumulando quasi 40 milioni di ascolti e “Spigoli” di Carl Brave che ha raggiunto quasi 75 milioni di ascolti. Anche altri brani come “Cicatrici“, “Blu intenso” e la collaborazione con Giorgia in “Parentesi” sono stati ben ricevuti.

Ci sono stati diversi rumors sulla vita sentimentale di Mara Sattei, ma finora nessuno di essi è stato confermato dalla cantante. La romana mantiene un elevato livello di riservatezza riguardo alla propria vita privata e al momento sembra essere single.

Biografia della cantante

Sara Mattei, conosciuta come Mara Sattei, è nata a Fiumicino il 28 aprile 1995 e oggi ha 27 anni. Ha una passione per la musica sin da quando era piccola e grazie all’appoggio della madre ha preso lezioni di gospel, canto e pianoforte. Ha iniziato la sua carriera come cantante nel 2008, pubblicando cover su Youtube. Ha acquisito maggiore popolarità partecipando alla tredicesima edizione di “Amici”. La Sattei ha raggiunto un grande successo con il brano “La Dolce Vita” insieme a Tananai e Fedez. Nel 2023, partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Duemilaminuti”.

Chi è il fratello di Mara Sattei?

Chi si nasconde dietro al soprannome del rapper Thasup che ha sconvolto il mercato musicale italiano? Anche se sappiamo poco del suo volto, abbiamo imparato di più sulla sua vita. Thasup, ovvero Davide Mattei, è nato a Fiumicino il 17 marzo 2001 ed è un rapper e produttore scoperto dal rapper Salmo nel 2018 a soli 17 anni.

Il suo stile unico di flow e cantato lo ha immediatamente posizionato nel mondo del rap e ha conquistato un posto nel mercato musicale. È il fratello di Mara Sattei, e ha pubblicato i suoi primi singoli ufficiali, raccogliendo una buona risposta dal pubblico. Nel 2019 ha partecipato a hit come Yoshi in collaborazione con Dani Faiv e Fabri Fibra e Supreme – L’ego, registrato insieme a Sfera Ebbasta.