Chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, tutto su Elio Lorenzoni: età, figli, Beatrice Marchetti

Pare proprio che il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez sia Elio Lorenzoni. La conferma è arrivata al battesimo della figlia di Beatrice Marchetti nota da quando ha partecipato sul piccolo schermo all’Isola dei Famosi. Questo è l’ennesimo indizio che anche per la terza volta sarebbe finita con Stefano De Martino. E ora la splendida showgirl argentina non si nasconde più e mostra con tranquillità quella che è la sua nuova relazione ormai da molto tempo chiacchierata dai giornali.

La coppia ha partecipato al Battesimo del figlio un’amica dell’imprenditore, Beatrice appunto, il piccolo si chiama Leone. Sono state pubblicate alcune storie su Instagram dove si è vista la Rodriguez molto felice e protagonista al karaoke della canzone Besame Mucho. Quello che più ha colpito è che dopo diverso tempo finalmente Belen sembrava felice.

Chi è Elio Lorenzoni? Il nuovo fidanzato di Belen?

Non ci sono conferme, ma nemmeno smentite, sulla possibile storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Ma chi è l’uomo? Si tratta di un noto imprenditore bresciano e ha quarant’anni. Non si sa moltissimo di lui perché non è un uomo del mondo dello spettacolo e non è interessato a farsi conoscere sui social network o sotto i riflettori dei media. L’uomo ha studiato Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica di Milano.

Subito dopo ha fatto nascere la Lorenzoni Srl che lavora su motori, accessori e componenti per auto e vende in tutto il mondo. Inoltre sappiamo che Elio è un grandissimo appassionato di sport e pratica con frequenza sia il golf che la E-Bike. Il profilo Instagram è privato mentre non sembra proprio esserci né su Facebook né su Linkedin. Non sappiamo nemmeno come la coppia si sia conosciuta anche se in questo senso alcune indiscrezioni stanno facendo il giro della rete.