Chi è il nuovo fidanzato di Sonia Bruganelli: nome, età, Paolo Bonolis

Come detto da diverso tempo il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sarebbe finito ormai da tempo. La coppia pare aver preso la decisione di chiudere una relazione che durava ormai da tanto tempo. I due stavano insieme da oltre vent’anni e si erano sposati nel 2002, la donna era stata la seconda moglie del conduttore dopo che tra il 1983 e il 1988 questi era stato con Diane Zoeller. La storia sembrava filare liscia fino alle ultime settimane quando si è parlato di questa rottura improvvisa.

Pare che Sonia abbia iniziato una nuova frequentazione, che abbia un nuovo fidanzato, anche se al momento non sappiamo il nome o l’età di questo. Sappiamo che con Paolo però i rapporti sarebbero ancora integri e nonostante la rottura i due continuino a collaborare per i figli tanto da aver trascorso le vacanze estive tutti insieme come una vera famiglia.

Sonia Bruganelli, la sua carriera

Sonia Bruganelli è nata il 20 febbraio del 1974. È una donna veramente bellissima e arrivata a quasi cinquant’anni ha un fisico invidiabile. Alta 179 centimetri pesa 50 chilogrammi e a delle curve da capogiro. Il fratello si chiama Marco e ha sposato Miss Claudia, Claudia Ruggeri, di Avanti un Altro. Tra i suoi tratti caratteristici c’è un tatuaggio di Minnie che ha sul collo del piede. Tra le curiosità raccontate nel tempo c’è quella che non ami particolarmente le sorprese e che abbia tanta paura degli tsunami.

Tante informazioni su Sonia si possono raccogliere sui social network dove è molto attiva, tanto da sfiorare i 600mila follower su Instagram. Da giovanissima ha iniziato la carriera come modella e poi ha fatto i fotoromanzi. Donna molto appassionata di moda ha anche ideato una linea d’abbigliamento per bambini in passato. Ha condotto il programma I Libri di Sonia e anche aperto SDL un’agenzia di casting per il mondo dello spettacolo.