Chi è il padre delle Donatella? Età, scomparsa

Lutto in casa delle due cantanti del duo Donatella. Le due sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, nate il 1 dicembre 1993, hanno iniziato la loro carriera nel 2012 a X Factor, per poi atterrare nel 2015 a L’Isola dei famosi e in seguiro anche al Grande Fratello Vip.

Oggi però non si parla di carriera ma di vita privata. Sempre condisa sui social però, dato che hanno dato loro l’annuncio del lutto ai fan sui social.

L’ultimo saluto al padre delle Donatella

“Saremo forti come ci hai insegnato. E ti ameremo per sempre”. Questo il sentito e commosso messaggio che le due donne hanno lasciato a ricordo del padre appena scomparso. Come foto hanno scelto un cuore rosso su fondo nero. “Sei stato il nostro esempio” hanno aggiunto le sorelle.

Sunito i fan si sono mobilitati per far sentire la loro vicinanza con post e messaggi. I social servono anche a questo, sentirsi vicini pur da lontani nei momento più delicati della vita. Questo comprende anche gli altri vipp. Hanno portato il loro cordoglio personaggi della musica e dello spettacolo, come Laura Pausini, Laura Chiatti, Mietta, Carolina Benvenga. Ci ha tenuto a far pervenire le sue condoglianze anche Pierluigi Gollini, ex compagno di Giulia; a dimostrazione che la fine di un rapoorto non cancella i bei momenti vissuti insieme.