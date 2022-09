Chi è il Pojana? Età, Pennacchi, facebook, malattia

Propaganda Live è tornato da venerdì scorso a intrattenere i tanti ammiratori della trasmissions di Diego Bianchi. Con l’ormai collaudato schema, il programma è ricominciato su La7 con il cast tanto caro al grande pubblico. Tra le conferme spicca quella del Pojana, l’imprenditore veneto che porta avanti in modo grossolano l’identità padana.

A dare voce e forma al personaggio c’è un attore padovano che in questi anni si fa facendo amare dal grande pubblico per il suo talento. Si tratta di Andrea Pennacchi, classe 1969, che con i suoi monologhi del Pojana si è fatto conoscere e apprezzare da milioni di telespettatori.

Pennacchi ha fatto le prove generali del successo sui social; pur avendo una grande formazione da attore teatrale, ha avuto un ottimo riscontro grazie alla condivisione dei filmati. Nel 2018 la pagina facebook This is Racism rese virale un suo video ironico sulle differenze tra Nord e Sud, rendendolo popolare.

Il successo tra cinema e tv

Gli appassionati di cinema, già prima dell’avvento del Pojana, conoscevano però Andrea Pennacchi per la sua partecipazione a diverse pellicole. Tra i film più noti cui ha partecipato ci sono Io sono Lì di Andrea Segre, Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini, Resina di Renzo Carbonera e La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati, L’uomo senza gravità di Marco Bonfanti e Il mondo sulle spalle di Nicola Campiotti. Il film più noto cui ha partecipato è Suburra di Stefano Sollima, dove ha interpretato, un politico corrotto: l’onorevole Mergio. Il ruolo tagliato su misura per lui è quello di Monte, il collega di Petra, il commissario interpreto da Paola Cortellesi nella serie tv omonima diretta da Maria Sole Tognazzi.

Andrea Pennacchi porterà il personaggio del Pojana anche nella stagione teatrale 2022-2023 con il Pojana e i suoi fratelli, spettacolo che prevede la partecipazione di altri personaggi nati dalla sua verve. Alcuni di loro esistevano prima del Pojana come Alvise il nero, Edo il security e Tonon il derattizzatore.

Negli ultimi tempi il volto di Andrea Pennacchi, però, è diventato riconoscibile anche agli appassionati di calcio: il docente dell’Accademia teatrale ha, infatti, impersonificato il papà di Roberto Baggio nel film Il Divin Codino, trasmesso dalla scorsa primavera sulla piattaforma in streaming Netflix.

La notorietà per Andrea Pennacchi è arrivata soltanto dopo una lunga gavetta. A 52 anni e con una laurea in Lingue, l’attore veneto è stato per anni protagonista sulle scene teatrali regionali. Ha frequentato il Centro Universitario Teatrale di Padova diventando anche docente.

La battaglia per la vita

Dopo l’ascesa tra il 2019 e il 2020 anche su Andrea Pennacchi si è abbattuta la pandemia. L’attore, però, ha rischiato anche in prima persona a causa del virus. Dopo aver contratto il Covid il 13 gennaio 2021 è stato ricoverato in ospedale per poi essere trasferito in Rianimazione. Pennacchi è stato intubato ed è uscito solo con grande fatica dalla fase più acuta della malattia.

Uscito dall’incubo ha tenuto a ringraziare i medici per come era stato trattato raccontando in un’intervista di essere stato profondamente cambiato dalla malattia: “Adesso anche le cose più semplici mi sembrano bellissime. E tutti mi trattano come un vecchio zio”.