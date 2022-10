Chi è Ilaria Spada, moglie di Kim Rossi Stuart? Carriera, matrimonio, figli

Il grande attore Kim Rossi Stuart è sposato con l’altrettanto nota attrice Ilaria Spada. Ecco come si è evoluta negli anni la sua vita.

Ilaria Spada, la carriera

Classe 1981, Ilaria Spada conduce recita e balla. Nel 1998 ha partecipato a Miss Italia, dove le diedero il premio di Miss Eleganza. Via del Corso è stato il primo film in cui ha recitato nel 2000, mentre nel 2002 ha condotto lo Zecchino D’Oro.

Ha avuto molti ruoli voce ballerina, ma l’exploit arriva come attrice del piccolo schermo. La prima parte come protagonista le viene affidata nella serie tv Codice rosso dove interpretare un vigile del fuoco. Ha recitato poi in tante altre fiction come Provaci ancora prof, Che Dio ci aiut, Don Matteo. E poi ancora recita in Matrimonio da Favola, RIS, Tutte lo vogliono, Se Dio Vuole e Vacanze ai Caraibi.

Il matrimonio con Kim Rossi Stuart

Dal 2011, Ilaria è legata al noto attore Kim Rossi Stuart. Dopo pochi mesi di legame, i due annunciano di essere in attesa del loro primogenito. Ilaria e Kim si sono sposati otto anni dopo, precisamente 2019, tra l’altro anno in cui sono divenuti genitori per la seconda volta. Lo scorso febbraio del 2022, Ilaria ha dato alla luce il loro terzo figlio.