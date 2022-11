Uno dei ruoli più importanti della serie The Crown prodotta per Netflix da Peter Morgan è stato affidato alla bravissima Imelda Staunton. Grazie al suo talento, l’attrice ha saputo interpretare al meglio il ruolo della Regina Elisabetta II, che in The Crown gioca un ruolo fondamentale, dato che rappresenta il perno attorno al quale ruota tutta la serie. Ma siete sicuri di sapere chi è questa famosissima attrice? Scopriamolo insieme!

Imelda Staunton, età e carriera

Classe 1956, Imelda Staunton nata con il nome completo di Imelda Mary Philomena Bernadette Staunton è una delle più importanti attrici del Regno Unito. Nel 2005 è stata candidata come Miglior attrice agli Oscar e ai Golden Globe per aver lavorato alla pellicola de Il segreto di Vera Drake, un film di Mike Leigh. L’opera l’ha portata ad essere nominata come la miglior interprete femminile alla Mostra di Arte Cinematografica a Venezia durante la 61esima edizione.

Imelda ha raggiunto il suo maggiore successo grazie alla saga di Harry Potter, nella quale ha vestito i panni di Dolores Umbridge. Il ruolo era quello di sottosegretaria di Cornelius Caramell, il Ministro della Magia del noto romanzo di J.K. Rowling. Oltre ad essere una star del mondo del cinema, ha anche ottenuto grandi soddisfazioni a teatro, vincendo ben tre Laurence Olivier Award come miglior attrice in un musical.

Vita privata

L’attrice Imelda Staunton è sposata con Jim Carter, attore di origini inglesi che vanta una lunghissima carriera nel mondo del cinema. Tra i suoi lavori più importanti troviamo Shakespeare in Love (1998), Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella (2004), Alice in Wonderland (2010) pellicola di Tim Burton. Con Jim, l’attrice ha avuto una figlia di nome Bessie nata nel 1993, anche lei nel mondo della recitazione ed interprete de L’inganno perfetto.

Oggi Imelda, si è assunta il delicatissimo ruolo della Regina Elisabetta nella nuova serie Netflix The Crown, che ha da poco annunciato l’arrivo di una nuova e conclusiva stagione.