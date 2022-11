Chi è Ines Trocchia? Calcio, moda, Napoli, amore, età, curiosità

Se sei un abituale lettore delle notizie di gossip, avrai già letto il suo nome da qualche parte. Stiamo parlando di Ines Trocchia, una modella partenopea che sta mandando in tilt il mondo del calcio. Andiamo alla scoperta della sua vita, frugando in particolare nel suo più recondito io.

Ines Trocchia, età e origini

Come appena anticipato nel paragrafo introduttivo, Ines Trocchia è di origine partenopea. Classe 1993, la modella è nata a Nola, un piccolo paese in provincia di Napoli. Classe 1994, la ragazza si diploma al liceo scientifico. Tuttavia poco dopo la maggiore età decide di volare a Milano nella speranza di conquistare il mondo della moda. In realtà riuscendoci davvero.

Il mondo del calcio pazzo di Ines

Non possiamo non mettere in evidenza come Ines Trocchia abbia fatto girare la testa letteralmente al mondo del calcio. I più famosi calciatori sono impazziti per la modella napoletana, soprattutto perché ha un corpo scultoreo, un viso bellissimo. Anche gli italiani in generale che stanno imparando a conoscerla apprezzano le sue forme. In realtà Ines sta facendosi conoscere nel mondo dello sport e della televisione per le sue ospitate in alcune trasmissioni sportive. Pensiamo a TikiTaka su Italia1 o anche a Calciomercato su Sportitalia.

La carriera

Oggi Ines è modella ed Influencer. La sua carriera comincia appena maggiorenne, quando decide di trasferirsi nella città della moda. E in realtà la fama non ha tardato a raggiungerla. Ben presto viene notata e dunque scelta per prendere parte a numerose trasmissioni in TV. Non dimentichiamo inoltre che grazie alla sua bellezza ha posato per numerose riviste, non solo italiane ma anche estere. Tra le più importanti ricordiamo Maxim Italia, GQ Italia, ForMen e GQ Messico, senza dimenticare Playboy Slovacchia.

Gli amori di Ines e il suo account Instagram

La domanda sorge a questo punto spontanea: Ines ha un ragazzo? Per quanto influencer e personaggio ormai di spicco nel mondo televisivo, cerca di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ad oggi insomma risulta complicato ammettere se la modella sia o meno innamorata o impegnata. Di certo non possiamo nascondere che sia oltremodo corteggiata. Come lei stessa ha dichiarato viene spesso contattata da calciatori famosi (ma non solo giocatori) sui Direct di IG per un approccio. Tuttavia non si dice interessata ad impegnarsi con personalità appartenenti al mondo del calcio perché considera i giocatori fanatici e convinti di essere fenomeni. Il piacione non è il tipo di uomo che desidera.

Detto quanto ricordiamo che Ines è molto attiva sui social, in particolare Instagram. Ha centinaia di migliaia migliaia follower che la seguono e apprezzano gli scatti che pubblica.

Qualche curiosità sul suo conto

Dal momento che non è possibile svelare retroscena della sua vita privata quantomeno raccontiamo qualche curiosità sul suo conto. Ad esempio è stata protagonista di una puntata del programma “In Forma” di Tessa Gelisio. Nonostante sia napoletana d’origine fa il tifo per l’Inter. Ha lavorato con Fabrizio Corona in una campagna pubblicitaria. Viene considerata dalla Spagna un delle più belle in assoluto tanto che nel 2016 la rivista FHM le ha dedicato un servizio di sei pagine dal titolo “Ai tuoi piedi, Ines”.