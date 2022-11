Attore americano alle prime esperienze, Isaac Ordonez è Pugsley Addams, il fratello di Mercoledì nella serie di Tim Burton in onda su Netflix. Il nuovo show del regista amante del dark è cupo e ironico allo stesso tempo, curato nei minimi dettagli. Nulla è lasciato al caso nella serie dedicata alla primogenita degli Addams, che per tutti gli episodi viene accompagnata da “Mano“, lo storico aiutante della famiglia più gotica del mondo. Esattamente come la madre Morticia, anche Mercoledì inizia a sperimentare i suoi primi poteri psichici e alla scuola Nevermore imparerà a controllarli. Vediamo chi è il giovanissimo attore che interpreta il fratello della protagonista.

Biografia di Isaac Ordonez

Isaac è l’attore più giovane del cast di Mercoledì. Nato nel 2009 a Los Angeles, il piccolo Ordonez è un ragazzino dai profondi occhi castani e capelli scuri. Dato che è molto giovane, non sappiamo ancora quale sia l’istruzione del ragazzo. Probabilmente sta ancora frequentando il liceo e si sta impegnando per formarsi nella recitazione. Sappiamo però che la sua famiglia lo ha spinto a provare diversi casting sostenendolo nel suo sogno di diventare un attore di fama internazionale. Scelto da Tim Burton per vestire i panni di Pugsley, ha dimostrato tutto il suo talento sul set insieme ad alcune tra le più grandi stelle del cinema, come ad esempio Catherine Zeta-Jones.

Vita privata

Isaac Ordonez è single ed è ancora giovanissimo per avere una relazione. Ad oggi il piccolo attore si impegna per affinare le sue tecniche nella recitazione ed è concentrato a godersi il successo di una delle serie più acclamate del 2022. Il personaggio di Pugsley fu inventato nel 1941 dal regista Charles Addams, che disegnò una serie di personaggi immaginari di una stessa famiglia, con la particolarità di inserirli tutti in un contesto dark gothic senza precedenti. La Famiglia Addams fu un successo internazionale e le buone prospettive ci sono anche per Mercoledì, la serie.