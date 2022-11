Itzan Escamilla è uno dei protagonisti di Elite, serie della quale è appena uscita su Netflix la sesta stagione. Elite è una serie di successo che racconta di alcuni ragazzi in età adolescenziale che affrontano diverse tematiche sociali tra cui razzismo, tossicodipendenza e criminalità. Distribuita da Netflix, la serie trova ambientazione in un prestigioso liceo in Spagna chiamato Las Encinas. In questa scuola i ragazzi si ritrovano ogni giorno a studiare e sono impegnati a gestire tutto ciò che accade intorno a loro. In ogni stagione succede infatti che i protagonisti devono ripercorrere le vicende che hanno portato ad un crimine. Vediamo chi è Itzan Escamilla che interpreta Samuel Garcia nella serie Netflix.

Biografia e carriera di Itzan Escamilla

Itzan Escamilla è nato nel 1998 a Madrid, in Spagna. Deve la sua fama alla serie Elite, che racconta di alcuni ragazzi adolescenti che frequentano un prestigioso liceo spagnolo. Per quanto riguarda la sua formazione sappiamo che ha studiato recitazione proprio Madrid in una scuola di teatro chiamata Cristina Rota. Successivamente ha lavorato in una serie televisiva nel 2016, Victor Ros, che lo ha portato ad essere conosciuto anche da altri registi i quali lo hanno poi ingaggiato per una serie intitolata Centro medico. Recita poi in Sei sorelle, e ne La fine del cammino. Nel 2017 ha lavorato nella serie spagnola Las chicas de cable dove ha interpretato un ragazzo di nome Francisco.

Itzan è fidanzato?

Quello che sappiamo della sua vita privata è che molto attivo sui social e conta ben 7 milioni di follower su Instagram. Senza dubbio, la sua celebrità è arrivata dopo il grande successo che ha ottenuto la serie Elite, una delle più viste di Netflix negli ultimi anni e che nel 2022 rinnova la sesta stagione. In molti si chiedono se Itzan Escamilla sia fidanzato o single ma purtroppo non si sa molto riguardo alla sua vita sentimentale. Su Instagram non ha mai pubblicato una foto in compagnia di una specifica ragazza ma sappiamo che fino al 2017 avuto una relazione con una modella di nome Victoria.