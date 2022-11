Uno degli attori più popolari in Svezia è proprio Ivar Forsling, artista che nella serie Netflix Young Royals ha interpretato Erik. Noto per le sue capacità recitative in Rebecka Martisson, ha lavorato nell’industria cinematografica sin da quando era solo un ragazzino. Le sue interpretazioni sono state tradotte anche in inglese e distribuite a livello internazionale. Vuoi sapere chi è Ivar Forsling, alias Erik nella serie tv Young Royals? Continua a leggere!

Biografia e carriera di Ivar Forsling

Nato nel 1997, Ivar Forsling è originario di Stoccolma, in Svezia. Purtroppo non si ha nessuna informazione rispetto alla formazione dell’attore, che non ha mai menzionato il suo percorso di studi nemmeno durante le interviste. Tuttavia, Ivar è molto popolare nel suo paese d’origine, soprattutto per aver partecipato ad una serie del 2020, intitolata Rebecka Martisson, nella quale ha recitato nei panni di Jocke. Il massimo successo l’ha ottenuto interpretando il principe Erik in Young Royals, anche se presto lo vedremo in una nuova serie tv dal titolo Gaslight.

Vita privata e Young Royals

Ivar Forsling è uno dei bravissimi attori che hanno preso parte alla serie Young Royals, la quale racconta delle avventure di alcuni collegiali di Hillerska, che vivono insieme i cambiamenti dati dall’adolescenza, tra cui la scoperta dell’amore e dell’amicizia. Il prestigioso collegio ospita i figli dell’elite e tra gli attori troviamo il bravissimo Omar Rudberg, Edvin Ryding e Malte Gardinger.

Molti tra i seguaci di Ivar Forsling vogliono conoscere la sua situazione sentimentale, chi sono state le sue precedenti fidanzate e con chi sta uscendo in questo periodo. La notizia è che il bellissimo Forsling è single e attualmente non ha nessuna ragazza. L’attore, come molti dei colleghi, vuole infatti concentrarsi solo sulla carriera, soprattutto visto il momento di notorietà dovuto al successo della serie sui giovani reali del collegio svedese.