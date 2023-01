Nate Jacobs è uno dei personaggi principali della serie HBO Euphoria, trasmessa da Sky Atlantic. Il character che interpreta è un manipolatore, bugiardo e violento, ma purtroppo è anche estremamente affascinante. Interpretato dall’attore australiano Jacob Elordi, Nate Jacobs è una figura complessa, con una personalità difficile da decifrare, che si rivela intrigante e affascinante per molti spettatori.

Biografia

Jacob Nathaniel Elordi è nato il 26 giugno 1997 a Brisbane, Queensland, Australia. È figlio di John e Melissa Elordi di origine basca. Ha tre sorelle maggiori, Isabella, Jalynn e un’altra. Per quanto riguarda la sua educazione, ha frequentato la St. Kevin’s College di Melbourne prima di trasferirsi al Nudgee College a Brisbane, dove si è diplomato. Durante il suo tempo al Nudgee College, ha giocato a rugby e ha fatto parte del programma di scambio studentesco con la scuola superiore di New York durante l’estate del 2017.

Da giovane, si è appassionato alla recitazione e ha iniziato a prendere parte a produzioni teatrali scolastiche. Ha anche sostenuto alcuni provini per progetti cinematografici, ma non ha raggiunto molto successo nella sua carriera di attore. Tuttavia, lo vediamo in una piccola partecipazione nel film ‘Pirati dei Caraibi: Dead Men Tell No Tales‘. Ha recitato in molti film e serie televisive, ma è stato principalmente notato per il suo ruolo nella serie Netflix ‘The Kissing Booth‘. Ha anche preso parte a diversi spettacoli teatrali e ha ottenuto una parte nel musical ‘Shrek‘.

Vita privata di Jacob Elordi

Jacob Elordi, conosciuto come il rubacuori di Netflix, è stato visto per la prima volta con la modella Kaia Gerber a settembre 2020, quando hanno condiviso una cena al Nobu a Malibu. Il mese successivo, hanno svelato la loro relazione su Instagram. La coppia era stata anche in vacanza in Messico con i genitori della ragazza.

In precedenza, Jacob era uscito con Zendaya Coleman, sua co-attrice di Euphoria, ma avevano interrotto la loro relazione nel gennaio 2020 e avevano dichiarato di essere solo amici. Jacob aveva anche frequentato Joey King, sua co-protagonista in The Kissing Booth, che aveva incontrato sul set. L’ex coppia era stata insieme dal 2017 fino alla fine del 2018. Dopo aver lasciato Joey, Jacob ha iniziato a frequentare molte ragazze prima di iniziare una relazione con Kaia.