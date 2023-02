Nella seconda serata del festival di Sanremo, il palco dell’Ariston è stato invaso dalla presenza del rapper milanese Jacopo Lazzarini, che da anni rappresenta l’idolo dei giovani e che si è confermato ancora una volta al vertice delle classifiche musicali.

In passato, ha raccontato la propria storia in un’intervista per Famiglia Cristiana, parlando del rapporto con il nonno che gli ha insegnato a suonare la fisarmonica, degli studi al conservatorio e dell’amore per Chopin. Il suo messaggio per i giovani è quello di seguire sempre le proprie passioni.

Biografia di Jacopo Lazzarini

Lazza, il cui vero nome è Jacopo Lazzarini, è un famoso cantante, rapper e produttore discografico italiano. La sua performance al Festival di Sanremo 2023, che si terrà il 7 febbraio, sarà la sua prima volta sul palco dell’Ariston. Lazza è diventato un protagonista nella musica italiana nel 2022 grazie al suo album “Sirio“, che è stato il più venduto dell’anno e ha mantenuto il primo posto nella classifica Fimi per 18 settimane non consecutive, il che non accadeva a nessun altro album negli ultimi 10 anni, con la sola eccezione di “Vivere o niente” di Vasco Rossi con 19 settimane non consecutive. La sua partecipazione a Sanremo 2023 è stata invitata da Amadeus.

Jacopo è nato a Milano il 22 agosto 1994 e il suo nome è un’abbreviazione del suo cognome Lazzarini. Dopo aver cresciuto a Calvairate, ha studiato pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che non è stata la sua unica esperienza musicale. Infatti, è stato uno dei freestyler più giovani ad aver partecipato a numerosi contest musicali in tutta Italia.

Tra il 2010 e il 2012, grazie alla sua conoscenza con artisti come Giaime, Mastarais, Roman e Martinez, ha iniziato a pubblicare musica che ha dimostrato la sua abilità nell’utilizzo della tecnica del riocontra. Questa tecnica consiste nello spostare le lettere delle parole in avanti per poter parlare di temi delicati senza essere scoperti, come ad esempio “madre” diventerebbe “drema” e “padre” diventerebbe “drepa”. Questa tecnica è stata anche utilizzata da altri cantanti per creare il loro nome artistico, come Rkomi, che deriva dal nome di Mirko.

Carriera dell’artista

Lazza ha avuto due momenti cruciali nella sua carriera musicale. Dopo aver lasciato Keta Music, l’etichetta di Emis Killa, nel 2017 ha pubblicato il suo album di debutto “Zzala“, che ha preparato il terreno per l’uscita di “Re Mida” due anni dopo. Il progetto, pubblicato il 11 marzo 2019 e interamente prodotto con Low Kidd, ha visto la collaborazione di artisti come Fabri Fibra, Tedua, Guè Pequeno e Kaydy Cain. Tre anni e molte certificazioni di platino dopo, Lazza ha pubblicato “Sirio”, che è diventato il disco più venduto del 2022. Annunciato con i singoli “Ouv3rture” e “Molotov“, l’album ha collezionato 18 settimane consecutive in cima alla classifica Fimi e quattro dischi di platino, rendendolo un classico della musica urbana italiana.

Lazza a Sanremo

Lazza sta per prendere parte per la prima volta al Festival di Sanremo 2023, dopo il suo grande successo nel 2022 con “Sirio” e le vendite record che lo hanno collocato tra i più forti candidati alla vittoria finale. Il 7 febbraio, Lazza salirà sul palco dell’Ariston con “Cenere“, una canzone prodotta insieme a Dardust e con la collaborazione di Davide Petrella, noto anche come Tropico, tra gli autori del brano. La partecipazione a Sanremo rappresenta una grande sfida per Lazza, che spera di continuare questo periodo di fortuna che dura dall’8 aprile 2022, data di uscita di “Sirio“.