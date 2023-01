Jaren Lewison è un attore americano noto principalmente per aver interpretato il personaggio di Ben nella serie TV “Non ho mai…”. Nato il 9 dicembre 2000, ha appena 21 anni e non è molto alto. Misura infatti circa 1,70 metri. Jaren è nato negli Stati Uniti ed è cresciuto in una famiglia di origine ebraica in una città del Massachusetts. È diventato un attore già a 9 anni, e ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali e recitazioni scolastiche prima di essere scoperto per la serie che ormai sta spopolando su Netflix.

Carriera di Jaren Lewison

Jaren Lewison ha intrapreso la sua carriera artistica nel 2008, all’età di 8 anni, recitando nella serie tv Barney & Friends. Nel 2010 ha interpretato un ruolo nello show Lone Star, mentre nel 2012 ha esordito al cinema con Bad Fairy. Dopodiché, ha preso parte a una serie di progetti cinematografici e televisivi come Qualcosa di inaspettato, Men, Women & Children, A Horse Tail, Beyond the Farthest Star, Prendimi! e 90 Feet from Home. Nel 2020 ha ottenuto un ruolo importante nella serie di Netflix Never Have I Ever (Non ho mai), interpretando Ben.

Jaren è stato confermato anche per la terza stagione dello show prevista per il 2023. Inoltre, ha prestato la sua voce per il personaggio di Alfred in un film d’animazione intitolato “The Snow Queen: Mirrorlands“. Negli ultimi anni Jaren ha ricevuto diverse nomination ai Teen Choice Awards per il suo talento e la sua professionalità.

Vita privata

Purtroppo, non abbiamo informazioni sulla vita privata di Jaren Lewison. Non ci sono prove che l’attore che interpreta il ruolo di Ben Gross nella serie Netflix Non ho mai sia attualmente fidanzato o single. Il giovanissimo attore Lewison non ha mai postato alcuna foto sui social media come Instagram e Facebook che possano dare qualche indizio in proposito, ma saremo pronti a fornire aggiornamenti qualora ci fossero delle notizie in merito.