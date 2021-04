Chi è Jeda? Tutto sul fidanzato di Vera Gemma

Jeda è un manager di musica trap, ha 22 anni, ed è noto per essere l’attuale fidanzato di Vera Gemma, concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. La coppia, legata da circa 9 mesi, è molto unita, tanto che Jeda è presente in ogni puntata del reality, condotto da Ilary Blasi, e sembra che in queste settimane in cui la sua compagna si trova in Honduras, sia proprio lui a occuparsi del figlio di Vera Gemma.

Chi è Jeda

Nome: Jeda

Età: 22 anni

Data di nascita: 1998

Professione: manager di musica trap

Profilo Instagram Ufficiale: jeda_lenfoire

Biografia

Jeda ha 22 anni, nato da padre arabo e madre italiana, è noto al pubblico per essere il fidanzato di Vera Gemma, naufraga di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Vera nella scorsa puntata è stata eliminata e a breve potrà riabbracciare il suo Jeda. I due sono fidanzati da circa 9 mesi e hanno ben 28 anni di differenza. Jeda ha sempre sostenuto la sua compagna durante la sua partecipazione al reality, sempre presente in studio non si è mai fatto mancare una parola dolce e di stima nei suoi confronti. Jeda è anche molto legato al figlio di Vera Gemma, Maximus di 10 anni, tanto che sembrerebbe che in queste settimane sia stato proprio lui a occuparsi del piccolo.

Jeda instagram

Sguardo timido e riservato, Jeda si è fatto amare subito dal pubblico de L’Isola dei Famosi, così come dalla conduttrice, Ilary Blasi, che non perde occasione per salutarlo e coinvolgerlo durante le puntate. Non si conosce, però, nulla della vita privata di Jeda, se non la sua professione e la sua relazione con Vera Gemma. Anche il suo profilo instagram è molto misterioso. Con oltre 15,7 mila follower, ha però solo 8 post visibili sulla pagina.