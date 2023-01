Chi è Jenna Ortega e che ruolo ha in Wednesday

Jenna Ortega è nata il 27 settembre 2002 nella Coachella Valley e ha scoperto presto la sua passione per la recitazione. Sua madre è un’attrice e suo padre un uomo d’affari, e siamo sempre grati che la giovane star abbia deciso di seguire le orme di sua madre! Ha iniziato a recitare all’età di nove anni, quando ha fatto il suo debutto in TV con Rob. Da allora, i ruoli interpretati da attori bambini sono diventati sempre più acclamati. Uno dei suoi più grandi successi è stato quello di interpretare la “giovane Jane” nella popolarissima serie televisiva “Jane the Virgin” e nella popolarissima serie televisiva “Stuck in the Middle”. Sappiamo tutti che diventare famosi non è una cosa da poco, ci sono cose importanti che non devono mancare, come la dedicazione, lo spirito giusto e la voglia di lavorare. Molte persone sono ora famose grazie a dei film, delle app oppure anche grazie a giochi online di diversi tipi: quelli d’azione, d’avventura o uno come il gioco della roulette.

Scopriamo insieme informazioni su come l’attrice, la cantautrice e la modella è diventata famosa!

I primi anni

Jenna fa parte di una grande famiglia, infatti lei è una dei sei figli. La giovane star ha sviluppato un interesse per la recitazione all’età di cinque anni e, quando la madre si è resa conto che non si trattava solo del sogno fugace di una bambina, si è assicurata che potesse realizzarlo. Negli anni successivi, il suo amore per la recitazione è cresciuto e ha affinato le sue capacità nella speranza di avere una chance per la sua grande occasione. La svolta è arrivata nel 2012, quando la giovane attrice aveva solo nove anni. Nello stesso anno ha anche interpretato Aimee Moore in un episodio di CSI: NY, il che ha reso l’anno della giovane star un grande successo!

La Ortega ha raggiunto il grande schermo nel 2013, recitando nel film campione d’incassi Iron Man 3. Non solo è stato un grande passo avanti nella sua carriera, ma le ha anche permesso di entrare in contatto con alcuni dei più grandi nomi del settore e di imparare da loro. Questo film è stato un grande successo ed è diventato il secondo film di maggior incasso dell’anno, un risultato notevole per un’attrice così giovane! Il 2014 è stato un altro anno importante per la giovane Ortega, che ha recitato in diversi show televisivi, tra cui Mistero al liceo e il popolarissimo Jane the Virgin.

Negli anni successivi, la star è apparsa in altri show, mentre la sua popolarità cresceva. Un’altra grande mossa di carriera per l’attrice è arrivata nel 2016, quando ha ottenuto il ruolo di Harley Diaz nella sitcom di Disney Channel “Stuck in the Middle”. L’attrice ha continuato a crescere e nel 2019 ha recitato nella seconda stagione della serie Netflix You, acclamata dalla critica. Negli ultimi anni abbiamo visto questa giovane attrice sbocciare e crescere dietro lo schermo e non vediamo l’ora di vedere cosa farà in futuro.

L’attrice interpreta il ruolo di Wednesday Adams nella nuova serie live-action ” Wednesday”, ora definita la serie più votata di Netflix. La sua interpretazione terribilmente inquietante della sadica figlia di Gomez e Morticia Addams colpisce nel segno e le vale il titolo di Scream Queen ufficiale della Gen Z.

Alcuni fatti su Jenna che forse non sapevate

La star di Wednesday è stata candidata ai Golden Globe 2023 come miglior attrice in una serie televisiva, musical o commedia.

È entrata nella storia come voce della prima principessa latina della Disney. Proprio così. La Ortega ha fatto passi da gigante nella rappresentazione della comunità latina, ma forse il suo risultato più impressionante è stato il ruolo di Isabel nella serie animata di Disney Channel “Elena d’Avalo”. che ha come protagonista e voce la prima principessa latina della Disney.

Uno dei suoi hobby è scrivere

Non solo sa cantare e recitare, ma si scopre che la Ortega sa anche usare le parole. In un’intervista con Byrdie, ha dichiarato: “Amo scrivere. Scrivo sempre, scrivo tutto. Scrivo prosa o scrivo sceneggiature, non importa, ma è un ottimo modo per rilassarmi”.

Dopo aver recitato in film horror come “Wednesday”, “X” e “Scream”, Ortega è stato più che felice di rivelare alcune informazioni insolite su di sé. Per esempio, in un’intervista a Wired, Ortega ha rivelato che da bambina ha effettivamente eseguito autopsie su piccoli animali.

“Quando ero più giovane, facevo autopsie su piccoli animali, come una piccola lucertola che avevo trovato morta nel nostro giardino”, ha raccontato a più riviste.