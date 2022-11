Il ruolo di Mercoledì nel nuovo capolavoro di Tim Burton, ha reso Jenna Ortega una delle star più apprezzate dell’anno. L’attesissima serie firmata da uno dei registi più eclettici al mondo sta già facendo impazzire gli spettatori, che hanno anche iniziato a farsi alcune domande sulla protagonista. Giovanissima e dal viso d’angelo, l’attrice ha saputo immedesimarsi in un personaggio incredibile e mai indagato prima d’ora, Mercoledì Addams. Scopriamo di più su Jenna Ortega, tra cui informazioni sulla sua carriera e sulle relazioni amorose.

Biografia e carriera

Nata nel 2002 sotto il segno della Bilancia, la bellissima Jenna è cresciuta in una zona della California del sud, più precisamente a Coachella Valley. La ragazza è la quarta di sei fratelli e sin da piccolissima inizia ad interessarsi alla recitazione mentre ad otto anni decide di farsi accompagnare dalla madre per partecipare ad alcuni casting.

Debutterà da più grande nel film Iron Man 3 e da quel momento la sua carriera ha preso il volo. Appare infatti in Insidious 2 e in Oltre i confini del male. Ha recitato anche la parte della protagonista Jane da piccola nella serie tv Jane the Virgin. Qualche anno dopo, nel 2015 è stata presa per il famosissimo show Richie Rich che è andato in onda su Netlflix. Qui la ragazza ha prestato il volto all’amica di Richie, una ragazza di nome Darcy.

Jenna Ortega: single o fidanzata?

Purtroppo nonostante il recente successo con la serie Mercoledì, non ci è dato ancora sapere molte informazioni sulla vita privata di Jenna Ortega. La ragazza vuole infatti nascondere i nomi delle sue frequentazioni e anche su Instagram non ha mai voluto farsi sfuggire nessun dettaglio. Probabilmente ad oggi sta indirizzando tutte le sue energie sulla carriera, specialmente dopo la realizzazione di una delle sue opere più importanti, quella dell’interpretazione di Mercoledì della Famiglia Addams.