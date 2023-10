Chi è Jennifer Flavin la moglie di Sylvester Stallone: età, lavoro, figli

Jennifer Flavin è la moglie di Sylvester Stallone anche se la coppia ha avuto non pochi problemi negli ultimi anni. Dalla loro storia d’amore sono nate tre bambine e cioè Sophia Rose nel 1996, Sistine Rose nel 1998 e Scarlet Rose nel 2002. I due si conobbero in un noto ristorante di Beverly Hills nel 1988 e dopo sei anni di relazione lui lasciò la donna. Nell’estate del 1995, un anno dopo, i due tornano insieme e si sposano ufficialmente a Londra con cerimonia civile il 17 maggio del 1997 e successivamente a Oxford con una cerimonia religiosa.

Non è stato il primo matrimonio per Sly che si era già sposato precedentemente. Il 28 dicembre del 1974 l’attore si era sposato per la prima volta con l’attrice Sasha Czack che era sua collega. Durante il matrimonio l’uomo ha una relazione extraconiugale con Susan Anton. La coppia mette al mondo due figli e cioè Sage e Seth. Il 15 dicembre del 1985 l’artista sposa Brigitte Nielsen. Ha avuto flirt con personaggi dello spettacolo come Naomi Campbell, Janice Dickinson, Angie Everhart, Jami Gertz e molti altri ancora.

Jennifer Flavin, chi è la moglie di Sylvester Stallone?

Jennifer Flavin non è solo la moglie di Sylvester Stallone, ma molto di più. La donna è nata a Los Angeles il 14 agosto del 1968 e a lungo ha fatto la modella. A 11 anni perde il padre e vive delle difficoltà. Si diploma in Woodland Hills a El Camino Real High School. A fare la modella inizia all’età di 19 anni per la Elite Model Management.

La vediamo in diversi reality show come Good Day Live e American Gladiators. Nel 1990 fa una breve comparsata in Rocky V. Oggi è co-proprietaria di Serious Skin Care una società che vende prodotti per la bellezza e cosmetici con vendita al dettaglio a domicilio attraverso ShopHQ. Donna bellissima ha dunque anche una carriera importante alle spalle.