Chi è Jim Carrey? Vita privata, matrimonio, figli, malattia

Ad ormai 60 anni suonati è una delle icone della comicità mondiali, oltre che il volto di alcune delle pellicole rimaste nella storia del cinema. Scopriamo chi è Jim Carrey, uno degli attori più famosi al mondo, anche fuori dalle scene.

Il grande interprete di diverse pellicole molte note anche in Italia, da The Truman Show a The Mask fino a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tradotto da noi molto liberamente con Se mi lasci ti cancello, ha 60 anni. Jim Carrey è, infatti, nato a Newmarket, in Canada, il 17 gennaio 1962. Il suo nome completo all’anagrafe è James Eugene Carrey, ma da sempre per tutti è Jim.

Il suo volto, le sue gag e molti suoi personaggi sono figli della sua formazione. Jim ha cominciato, infatti, la sua carriera come performer nei cabaret prima a Toronto, esibendosi allo Yuk Yuk’s Comedy Club, poi in California. Per inseguire il sogno di diventare attore si è trasferito, infatti, da giovane a Los Angeles dove ha avuto il tempo di esibirsi al noto Comedy Store, prima di approdare nel mondo del cinema alla fine degli anni Ottanta.

Le pellicole che gli danno il successo mondiale sono quelle degli anni Novanta: da The Mask a Scemo più Scemo fino a Il Grinch. In tutti questi film Carrey sfrutta appieno la sua mimica ineguagliabile.

Vita privata

Nel corso della sua vita Jim Carrey ha avuto due matrimoni. L’attore si è sposato per la prima volta nel 1987 con una sua collega. Si tratta di Melissa Jaine Womer dalla quale ha avuto la sua unica figlia, Jane Carrey che ora ha 35 anni. Jim e Melissa hanno divorziato nel 1995, dopo 8 anni di matrimonio. In quello stesso anno si lega ad un’altra attrice. Si tratta di Lauren Holly, con la quale convola di nuovo a nozze, ma il loro matrimonio dura appena un anno e così nel 1997 per Carrey c’è la seconda separazione.

Jim Carrey è stato legato anche ad altre due attrici ancora più note delle sue due ex mogli. Per anni è stato legato a Renee Zellweger, interprete di diverse pellicole molto note da Bridget Jones a Jerry Maguire. Carrey ha avuto anche una relazione durata circa cinque anni con un altro volto noto di Hollywood, la modella ed attrice Jenny McCarthy. La storia che ha più segnato la vita dell’attore, però, è quella con la truccatrice di origine irlandese Cathriona White. La giovane venne ritrovata morta in casa ad appena 28 anni dopo aver ingerito un mix di farmaci, pochi giorni dopo essersi lasciata con Jim dopo circa 3 anni. Nel corso dell’ispezione domiciliare venne trovata anche una lettera in cui si accusava l’attore di averla introdotta in un mondo torbido e di averle trasmesso l’Aids.

Malattia

Jim Carrey non ha nascosto di aver sofferto fin dal novembre del 2004 di depressione. Ne ha parlato anche in un’intervista andata in onda sulla Cbs nella quale ha ammesso di aver fatto uso del medicinale Prozac a lungo. Da tempo però Carrey è riuscito, anche grazie alla terapia, ad uscire da quel tunnel e a ritrovarsi.

Continua a leggere su MigliorTelevisore