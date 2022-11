Classe ’95, Johannes Nussbaum è uno degli attori della serie tv L’Imperatrice, disponibile su Netflix dal 28 settembre 2022. Oltre ad un magistrale cast composto da Devrim Lingnau e Philip Froissant, figurano giovani attori come Nussbaum, conosciuto per The Trapp Family – A Life for Music. Scopriamo insieme chi è questo giovanissimo attore e quai sono i suoi hobby e passioni.

Carriera di Johannes Nussbaum

Johannes è nato in Germania nel 1995 e si è diplomato in lingue con il massimo dei voti nel 2014. Lo stesso anno si è iscritto alla Ernst Busch Academy of Dramatic Arts di Berlino per studiare recitazione e immediatamente gli insegnanti si rendono conto della sua bravura. Viene quindi scritturato per Kidon, un thriller poliziesco nel quale interpreta il magazziniere Max nel 2015. Durante i suoi studi appare anche al Deutsches Theater Berlin, teatro che lo aiuta ad affinare le tecniche recitative.

In Austria, lavora interpretando Simon Schneider nella serie Vorstadtweiber (2015) per poi diventare un giovane toyboy di Waltraud Steinberg nella stessa serie. Oggi il giovane attore è considerato un vero rubacuori e soprannominato come il “sex symbol” per eccellenza. Lo stesso anno è stato protagonista di The Trapp Family – A Life for Music (2015), un lungometraggio in cui ha interpretato Sigi insieme ad Agathe von Trapp.

Vita privata

Non si sa nulla sulla vita privata di Johannes Nussbaum, l’attore, infatti, non si è mai pronunciato riguardo alle sue relazioni amorose. Per quanto riguarda le informazioni personali, sappiamo che è nato in Austria, a Modling e le sue passioni sono la lettura, i viaggi e la fotografia. Nella serie L’Imperatrice ha interpretato Maximilian, arciduca d’Austria. Il personaggio era ossessionato dal fratello, Francesco Giuseppe, il quale aveva perso progressivamente credito nel regno austriaco. Maximilian ha un carattere scortese e spesso insultava anche la sua ragazza di origini italiane. Arrabbiato per essere considerato continuamente come “l’ombra di suo fratello“, non accetterà di venire eclissato dalla famiglia.