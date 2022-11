Apprezzato in tutto il mondo per la sua straordinaria bravura, John Lithgow ha recitato nei panni di Winston Churchill nella serie tv The Crown. Scritta e prodotta da Peter Morgan ha raccontato in modo onesto e delicato la storia del regno inglese. Dal 9 novembre 2022 è uscita la quinta stagione e il regista ha ufficialmente annunciato che la serie si fermerà alla sesta. The Crown ha spesso affrontato importanti rinnovamenti del cast, ben gestiti dagli attori che hanno saputo facilmente calarsi nei panni dei reali inglesi. Uno di questi è senza dubbio John Lithgow a cui è stato affidato il ruolo di Winston Churchill, Primo ministro del Regno Unito durante gli anni ’40 del Novecento. Ecco chi è l’attore e quali sono i segreti sulla sua vita privata.

Biografia e carriera di John Lithgow

Nato nel 1945, John Lithgow è ad oggi uno dei più importanti attori inglesi viventi. Ha interpretato numerosi ruoli nella sua vita, grazie ai quali ha accresciuto la sua fama conquistando spettatori sempre differenti. Come altri colleghi della sua stessa generazione, vanta un enorme bagaglio di esperienze e premi come 6 Emmy Award e 3 Golden Globe. L’attore è stato poi candidato due volte ai Premi Oscar e ha vinto due Tony Award.

Tra i film e le serie tv in cui ha partecipato troviamo la sitcom dal titolo Una famiglia del terzo tipo, trasmessa dal 1996 al 2001. John ha anche vestito i panni di Arthur Mitchell/Trinity Killer in Dexter, serie statunitense trasmessa negli Usa dal 2006.

Matrimonio e vita privata

John Lithgow si è sposato con due donne. Nel 1996 è convolato a nozze con Jean Taynton, mentre nel 1981 si è unito in matrimonio con un’insegnante di nome Mary Yeager dopo aver bruscamente divorziato con la prima moglie. Con le due donne ha avuto tre figli: Ian, nato nel 1972, Phoebe (1982) e Nathan, nato nel 1983.