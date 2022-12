Lord Anthony Bridgerton, interpretato dall’attore inglese Jonathan Bailey, nato a Londra il 25 marzo 1988, è il nuovo protagonista di Bridgerton di Netflix. Il visconte ha molte caratteristiche interessanti. È notoriamente freddo, opportunista e libertino, ma ha anche una forza della natura che gli consente di intrattenere a fondo. Inoltre ha alcune paure e alcuni piccoli traumi che devono essere affrontati e l’arrivo della meravigliosa ragazza di nome Kate Sharma (Simone Ashley) gli offrirà l’opportunità di diventare l’uomo equilibrato e attento ai bisogni della sua compagna che desidera trovare l’amore. La presenza di Kate inoltre permetterà a Lord Anthony di vivere una relazione sana ed equilibrata, ponendo così fine alle sue vite da libertino.

Carriera di Jonathan Bailey

Fin da quando aveva cinque anni, l’attore ha mostrato una grande passione per la recitazione. Il suo desiderio di salire su un palcoscenico è stato scatenato dalla visione della produzione teatrale di Oliver!, un musical ispirato al romanzo di Charles Dickens, Oliver Twist. La sua determinazione ha dato i suoi frutti, perchè già a 7 anni ha avuto la sua prima parte, recitando nel ruolo del piccolo Tim in una produzione della Royal Shakespeare Company del Canto di Natale. A 14 anni ha iniziato la sua carriera ufficialmente, prendendo parte a diverse tragedie e commedie teatrali. L’attore ha affermato che “quando reciti in un lavoro teatrale, puoi condividere la tua interpretazione con il pubblico ogni sera“. Inoltre ha sottolineato l’importanza di imparare dal proprio pubblico, per diventare un attore migliore.

Vita privata

Jonathan Bailey è apertamente gay, ma purtroppo nell’industria cinematografica questo dettaglio fa ancora la differenza. Il suo aneddoto rende l’idea di quanto la discriminazione sia ancora radicata: un suo collega gli ha riferito che durante la stagione pilota, due cose che avrebbero dovuto essere tenute segrete erano se fosse un alcolista o se fosse gay. Se qualcuno diffondeva una voce simile, “la voce correva” ha affermato lui. La notizia della sua sessualità è stata per lui un motivo di grande preoccupazione in passato, temendo che le sue possibilità professionali sarebbero state limitate a causa della sua omosessualità.