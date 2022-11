Netflix ha permesso ai fan di godere di una nuova visione di uno degli attori inglesi più famosi al mondo. Stiamo parlando di Jonathan Pryce che ha interpretato il Principe Filippo in The Crown. Un ruolo molto complesso quello che gli è stato affidato. Il Duca di Edimburgo, nonché il marito della Regina Elisabetta è scomparso un anno prima della sovrana, più precisamente il 9 aprile 2021 a Windsor. Proprio qualche giorno fa si è scoperta la causa di morte della regina, che sembra essere scomparsa per via di un cancro al midollo. Ma concentriamoci sul bravissimo Jonathan Pryce, che nella serie ha interpretato il Principe Filippo.

Biografia e carriera di Jonathan Pryce

Nato a Holywell nel 1947, Jonathan Pryce è diventato celebre nel mondo del teatro per aver recitato in Amleto, opera di William Shakespeare. Per molti anni si è infatti dedicato alla prosa vincendo numerosi premi per la sua interpretazione in musical e performance come Miss Saigon e My Fair Lady.

Tra gli anni ’80 e ’90 diventa molto richiesto anche sul grande schermo e arriva a recitare a fianco di Robert De Niro nel film Brazil, dove veste i panni di Sam Lowry, un sognatore ingenuo. Dopo questo capolavoro, Jonathan vola a Broadway per lavorare a Morte accidentale di un anarchico mentre un anno dopo, nel 1998 torna a lavorare con il regista Terry Gilliam nel film Le avventure del barone di Münchausen.

L’amore con Kate Fahy

L’attore è sposato con Kate Fahy e ha tre figli. Si chiamano Gabriel, Patrick e Phoebe e hanno intrapreso carriere molto diverse.

“Non riesco a immaginare come sarebbe la vita se non avessi incontrato Kate in quel momento. Siamo entrambi attori e spesso mitighiamo una buona relazione, ma abbiamo una grande comprensione dei bisogni reciproci”

È così che la tanto amata moglie di Pryce ha parlato del loro sentimento, che li lega ormai da tantissimi anni. I due, si sono infatti uniti in matrimonio solo nel 2018 per motivi legali.