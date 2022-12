Kate Walsh è stata una modella e non tutti sanno che ha origini italiane e irlandesi. Nella serie Emily in Paris interpreta la simpaticissima Madeline, che dirige il marketing della società Gilbert Group in cui lavora Emily. Dopo essere rimasta incinta si trasferisce poi in Francia per lavorare nell’azienda Savoir, per la quale poi raccomanderà la protagonista Emily Cooper interpretata dalla bravissima Lily Collins. Scopriamo di più su Kate Walsh e in quali film l’abbiamo già vista.

Carriera di Kate Walsh

Kate è nata a San Jose nel 1967 ed è conosciuta a livello internazionale come una delle migliori attrici degli ultimi decenni. Il suo volto è molto noto e non è difficile averla già vista in film e serie tv. A tal proposito, l’attrice Kate Walsh ha recitato in Grey’s Anatomy, interpretando Addison Montgomery. Successivamente la ritroviamo anche nel cast di Law & Order, ma anche in CSI – Scena del crimine, in The Umbrella Academy e nella serie tv Tredici.

La donna, nata in California, si è trasferita da piccolissima in Arizona, più precisamente in quel di Tucson. La sua vita familiare non è stata facile, poichè Kate ha perso il padre quando era ancora molto piccola. La madre, invece, ha origini italiane e si chiama Angela Bocchetto. Fu proprio lei a spingerla per diventare una modella. Così, Kate Walsh si è spostata in Giappone per lavorare per diversi brand, grazie alla sua notevole statura.

Vita privata

Come abbiamo accennato sopra, Kate non ha avuto una vita facile. Oltre alla prematura perdita del padre ha dovuto affrontare un tumore nel 2015. Tutto è però andato a buon fine con un intervento chirurgico e la donna oggi è in perfetta salute. Kate Walsh si è sposata nel 2007 con il produttore esecutivo della 20th Century Fox, Alex Young, con il quale ha però divorziato nel 2010.