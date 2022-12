The Recruit è una serie che arriverà su Netflix il 16 dicembre e che riprende un trend di grande successo degli anni ’10 del nuovo millennio in cui si esplora il mondo della commedia, del dramma o dell’azione con un taglio spionistico. Della serie fa parte anche il bellissimo Noah Centineo, un attore di 26 anni noto per le sue commedie romantiche.

La serie The Recruit segue le vicende di Owen Hendricks, un avvocato ventiquattrenne recentemente assunto dalla CIA. Il giovane deve affrontare sfide professionali e personali mentre è impegnato in missioni estreme che mettono a repentaglio la sua vita. La serie sarà costellata di rivelazioni scioccanti ed eventi inaspettati che metteranno alla prova le capacità di Owen di affrontare e superare i pericoli. Uno tra i personaggi più amati della serie è Kaylah Zander, che interpreta Amelia nella nuova serie Netflix.

Biografia di Kaylah Zander

Kaylah Zander, conosciuta più semplicemente come Kaylah, è un’attrice di origini miste e oggi vive a East Vancouver, nella British Columbia. Sua madre è europea, mentre suo padre è un rifugiato cileno. Dopo aver conseguito una laurea in Antropologia presso l’Università della British Columbia nel 2017, ha deciso di intraprendere la carriera di attrice e ha iniziato a fare audizioni per film e televisione. Ha partecipato a corsi di formazione presso The Neighborhood Playhouse e Fitzmaurice Institute di New York City, dove ha lavorato con il suo mentore Lori Triolo e l’allenatore Andrew McIlroy a Vancouver. La notorietà le è arrivata grazie al suo ruolo di Melissa O’Neil nel film Netflix Rescued By Ruby, dove ha recitato con Grant Gustin. Ha avuto anche ruoli ricorrenti in iZombie e Le terrificanti avventure di Sabrina.

Vita privata

Kaylah è una presenza attiva su Instagram al nome utente @bighairdocare e ha guadagnato oltre 4.000 follower. Posta regolarmente contenuti che vanno dalle foto dei suoi viaggi, ai progetti lavorativi fino ad arrivare ai momenti passati con la famiglia e gli amici. Oltre ai post su Instagram, Kaylah possiede anche un blog in cui condivide consigli su come prendersi cura dei capelli, ricette salutari, consigli di bellezza ed esperienze di viaggio.