Chi è Kelly Reilly alias Jordan in True Detective? Instagram, film, marito

Kelly Reilly è un’eccellente attrice inglese, nota al pubblico per aver interpretato la parte della dolce e disillusa Wendy nella trilogia de “L’appartamento spagnolo” di Cédric Klapisch. In questo articolo vogliamo scoprire qualcosa in più su questa famosa attrice: quanto è alta, quanto pesa, quali film ha recitato, se è sposata e ha figli. Ha iniziato la sua carriera recitando in produzioni teatrali al National Theatre di Londra, ma il suo successo è arrivato nel 2002 con il film “L’appartamento spagnolo”, seguito da ‘Bambole russe‘ nel 2005 e ‘Rompicapo a New York‘ nel 2013. Ha inoltre recitato in altri film come “Sherlock Holmes – Gioco di ombre” (2011), “Heaven Is for Real” (2014) e “Everest” (2015).

Biografia e carriera

Jessica Kelly Siobhán Reilly è un’attrice inglese nata il 18 luglio 1977 a Surrey, sotto il segno zodiacale del Cancro. L’attrice è irlandese ed è cresciuta nella città di Chessington, figlia di madre operatrice ospedaliera e di un agente di polizia. Si è laureata alla Tolworth Girls ‘School di Kingston, dove ha studiato recitazione. Durante la sua carriera ha interpretato diversi ruoli, tra cui Prime Suspect 4: Inner Circle (1995), Elton John’s Glasses (1997), The London Cuckolds (1998), The Graduate (2000) e Piano/Forte (2006). Oltre che come interprete, Kelly ha ricevuto molti riconoscimenti anche come produttrice cinematografica.

Vita privata di Kelly Reilly

Kelly Reilly è un’attrice di fama internazionale, conosciuta per la sua partecipazione in diversi film e serie tv. La sua vita privata è stata oggetto di gossip in passato, poiché si è ritenuto che avesse una relazione con il regista Guy Ritchie. Tuttavia, Kelly ha smentito categoricamente tali accuse, affermando di non aver mai trascorso del tempo con lui al di fuori del set e i giornalisti avevano addirittura preso d’assalto la casa dei genitori dell’attrice. Della sua vita privata sappiamo che l’attrice è stata fidanzata con l’attore Jonah Lotan dal 2007 al 2009 e nel 2012 si è sposata quasi in segreto con Kyle Baugher, un finanziere.