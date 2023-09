Chi è la compagna di Carlo Verdone, tutto su Corinna: età, fisico, lavoro

Corinna è la nuova misteriosa compagna di Carlo Verdone. La donna ha fatto parlare molto di sé con i giornali di cronaca rosa che si sono scatenati alla ricerca di qualche notizia. Dopo essere stato sposato con Gianna Carpelli dal 1980 al 1996, dalla quale è separato ma non ancora divorziato, e aver avuto i figli Giulia e Paolo, l’attore romano si è rimesso in gioco anche se non si sa molto di questa sua relazione. L’attore infatti è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

Diva e Donna ha pubblicato a gennaio delle foto insieme a questa splendida donna, durante una gradevole passeggiata sulla spiaggia. Sicuramente questa notizia ha attirato la curiosità del pubblico italiano che prova nei confronti di Carlo una seria ammirazione e grandissimo affetto vista la sua bravura nel calarsi nel corso del tempo in tanti ruoli interessanti motivando così il pubblico con attenzione e grande semplicità.

Chi è Carlo Verdone?

Carlo Verdone è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, una leggenda del nostro cinema, ma nonostante questo ci piace fare qualche riflessione su di lui e cercare di scoprire qualcosa in più. Nato a Roma il 17 novembre del 1950 è figlio di quello che fu un grande insegnante di cinema al Centro sperimentale di cinematografia, Mario Verdone, e di Rossana Schhiavina. Diplomatosi al Liceo classico Torquato Tasso si è laureato con 110 e lode a La Sapienza di Roma in Lettere Moderne con una tesi intitolata “Letteratura e cinema muto italiano”.

Da attore ha recitato per la prima volta al cinema nel 1974 in 24 ore… non un minuto di più di Franco Bottari anche se non risultò accreditato. Invece la prima regia arriva nel 1980 e segna subito un grande successo, il film è Un sacco bello e conquista il pubblico italiano per la sua semplicità e la sua immediatezza. Da lì solo successi hanno costellato la sua carriera.