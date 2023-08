Chi è la compagna di Jason Statham, tutto quello che c’è da sapere su Rosie Huntington-Whiteley: età, lavoro, figli

Rosie Alice Huntington-Whiteley è la fidanzata di Jason Statham, a lungo si è parlato del loro matrimonio anche se pare che questo non sia mai avvenuto nonostante sia stato annunciato diverse volte. L’attore aveva avuto una storia d’amore di sette anni, dal 1997 al 2004, con la modella Kelly Brook. Dal 2010 invece ha iniziato a frequentare questa splendida donna con la quale si è fidanzato ufficialmente nel gennaio del 2016. La coppia ha avuto due figli. Il 24 giugno 2017 è nato Jack Oscar, mentre il 2 febbraio del 2022 è nata Isabella James.

Rosie è una supermodella con una carriera incredibile e l’abbiamo anche vista recitare come attrice. Rosie è nata a Plymouth il 18 aprile del 1987 e ha dunque vent’anni in meno del suo compagno. Biondissima col fisico longilineo è alta 175 centimetri e ha delle forme incredibili oltre a degli occhi blu profondi. Sicuramente ha dimostrato di essere un personaggio straordinario che è molto amato in Gran Bretagna ma anche negli Stati Uniti d’America. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

La fidanzata di Jason Statham, Rosie Alice Huntington-Whiteley

Rosie Alice Huntington-Whiteley è la fidanzata di Jason Statham. Si tratta della prima di tre figli, cresciuta a Tavistock. Il padre è un perito edile e inoltre è trisnipote di un politico conservatore. La madre invece è un’istruttrice di fitness. Rosie ha anche un fratello minore che fa il modello. Quando era molto giovane la ragazza fu vittima di bullismo per il suo fisico che ci mise un po’ a sviluppare per questo decise di praticare il judo. Nel 2007 è stata scoperta mentre studiava al Tavistock College con un agente della Profile che la portò a un’agenzia di moda di Londra.

Questo fu l’inizio per portarla a New York e raggiungere grandi risultati. Oltre ad aver posato per vari marchi la ragazza ha recitato in due film e cioè Transformers 3 di Michael Bay e Mad Max: Fury Road di George Miller.