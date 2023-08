Chi è la compagna di Raoul Bova, tutto quello che c’è da sapere su Rocio Munoz Morales: età, lavoro, figli

Rocio Munoz Moralez è la compagna di Raoul Bova ormai da circa dieci anni. I due infatti stanno insieme circa dal 2013 quando l’artista si è separato da Chiara Giordano. La coppia ha messo al mondo la prima figlia, Luna, il 2 dicembre del 2015 mentre il 1° novembre del 2018 è nata la secondogenita Alma. La coppia è riuscita a regalarsi tante emozioni e a condividere anche molte passioni in comune. Al momento non si è sentito parlare molto del possibile matrimonio tra i due che non è al momento in agenda.

Donna splendida e dal fisico longilineo, capelli scuri e pelle ambrata è la classica bellezza ispanica che attira l’attenzione anche se non è mai esagerata e mai al di fuori della normalità. Si tratta di una donna anche molto intelligente, cosa che ha dimostrato in vita sua in diversi contesti e diversi momenti della sua vita.

Rocio Munoz Morales, chi è la compagna di Raoul Bova?

Rocio Munoz Morales è la compagna di Raoul Bova ma anche una professionista molto riconosciuta in diversi contesti. nata a Madrid il 10 giugno del 1988 la donna infatti ha fatto in passato la ballerina e la modella per poi diventare attrice e conduttrice. Originaria del sud della Spagna ha iniziato a studiare ballo quando era poco più di una ragazzina. Dopo quella splendida esperienza ha iniziato a insegnare anche e ha partecipato all’edizione spagnola di Ballando con le stelle.

Il debutto come attrice arriva in Spagna sul piccolo schermo con La pecera de Eva. In Italia invece si fa conoscere nel 2012 quando lavora con Paolo Genovese a Immaturi Il Viaggio. Personaggio di grande rilievo ha dimostrato di sapersi calare in diverse realtà. Nel 2015 è aumentata molto la sua notorietà grazie alla co-conduzione del Festival di Sanremo. La sua bellezza dunque rimane una ciliegina su una torta di una grande professionista seria e preparata.