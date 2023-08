Chi è la compagna di Robert De Niro, tutto su Tiffany Chen: età, lavoro, figli

Oggi Robert De Niro ha al suo fianco una compagna, Tiffany Chen Ming-Yin. In passato l’attore americano si è sposato due volte e avuto sette figli da quattro donne diverse. La collega Diahnne Abbott è stata la sua prima consorte dal 1976 al 1988. Poi ha sposato l’altra collega Grace Hightower nel 1997 per lasciarsi nel 2018. L’inizio della relazione con la produttrice di origini cinesi è iniziata il marzo scorso.

La donna è nata a Guangdong il 15 gennaio del 1959 e ha dunque 16 anni meno dell’artista. Figlia di Jacky e Jonathan Heung la donna è produttrice e agente cinematografico oltre ad aver ricoperto ruoli importanti nel suo paese. È stata sposata con il conduttore Charles Heung con il quale ha gestito il China Star Entertainment Group.

Tiffany Chen, chi è la compagna di Robert De Niro?

Tiffany Chen è la compagna di Robert De Niro ed è nata a Guangdong in Cina il 15 gennaio del 1959. Oggi la donna ha 64 anni ed è ancora bellissima. Da bambina ha sofferto di leucemia, quando aveva sei anni con un trapianto di midollo osseo però ha risolto il problema. La sua famiglia ha dunque sofferto anche molto, ma si è tolta soddisfazioni incredibili vedendola crescere come personaggio pubblico di grande carisma e livello. La donna inoltre ha due figli e cioè Jacky Heung, che fa l’attore, e Johnathan avuti dal matrimonio con Charles Heung.

Si tratta di una donna di grande cultura e probabilmente anche per questo motivo è riuscita a rapire il cuore di un personaggio altrettanto straordinario come Robert De Niro. Donna di personalità è stata protagonista in passato di numerosi programmi che le hanno permesso di diventare una vera e propria autorità nel suo paese. La coppia ha deciso però di non raccontare troppo della relazione all’esterno dimostrandosi davvero molto riservata anche nelle uscite pubbliche.